Educació adapta la prova d’accés a la universitat per a persones amb necessitats específiques de suport educatiu

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les instruccions per a realitzar adaptacions en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes (PAU i PAM) per a garantir la igualtat d’oportunitats i promoure la inclusió de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Mesures inclusives en les proves

Les adaptacions estan dirigides a estudiants amb diverses condicions, com:

Discapacitat auditiva, visual, motriu o orgànica .

. Trastorn de l’espectre autista (TEA) .

. Trastorns de conducta i mentals .

. Dificultats específiques d’aprenentatge .

. Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDAH) .

. Trastorns de la comunicació, llenguatge i parla.

Tipus d’adaptacions

Les mesures inclouen:

Temps addicional per a completar l’examen : fins a un 25 %, i excepcionalment un 50 % en casos justificats.

: fins a un 25 %, i excepcionalment un 50 % en casos justificats. Espais adaptats , com situar-se lluny de distraccions o en zones accessibles.

, com situar-se lluny de distraccions o en zones accessibles. Format accessible , amb opcions com lletra més gran, prova en Braille o lectura en veu alta dels enunciats.

, amb opcions com lletra més gran, prova en Braille o lectura en veu alta dels enunciats. Recursos tècnics i materials , com mobiliari adaptat, plantilla pautada o dispositius tecnològics per a millorar l’accés a la informació i la mobilitat.

, com mobiliari adaptat, plantilla pautada o dispositius tecnològics per a millorar l’accés a la informació i la mobilitat. Suport personalitzat, incloent intèrprets de llengua de signes, persones de suport o atenció especialitzada durant l’examen.

Criteris d’avaluació

Continua la mesura introduïda el curs passat per a l’alumnat amb dislèxia, que redueix la penalització per faltes d’ortografia en assignatures lingüístiques i elimina la penalització en matèries no lingüístiques.

Terminis de sol·licitud

Batxillerat i Cicles Formatius : del 8 de gener al 7 de febrer de 2025 en el centre educatiu.

: del de 2025 en el centre educatiu. Alumnat major de 25, 40 i 45 anys (PAM): del 8 de gener al 21 de febrer en la universitat corresponent.

Amb aquestes mesures, la Conselleria reitera el seu compromís per garantir una educació inclusiva i accessible que permeta a tot l’alumnat desenvolupar-se acadèmicament en igualtat de condicions.

