Educació demana al Ministeri incloure els centres concertats en l’assignació d’auxiliars de conversa per al curs 2025-2026

La Conselleria demana al Ministeri que tinga en compte aquesta sol·licitud en les pròximes bases de col·laboració que han de signar ambdues administracions per a l’assignació d’auxiliars de conversa.

Per a dur a terme la possible adjudicació es realitzarà un procediment en concurrència entre tots els centres educatius sostinguts amb fons públics que desitgen comptar amb un auxiliar de conversa.

La Conselleria d’Educació, a través de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, ha sol·licitat al Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports incloure els centres concertats en el decret pel qual s’assignen auxiliars de conversa en el curs 2025-2026.

El director general, Ignacio Martínez, va remetre una carta al Ministeri al mes de desembre en què comunicava la voluntat de la Conselleria. “La intenció és que en les pròximes bases de col·laboració a signar entre el Ministeri i la Comunitat Valenciana, a la qual correspon l’assignació de centres educatius perquè els auxiliars realitzen la seua estada, s’incloga als centres sostinguts amb fons públics independentment de la seua titularitat pública o privada”, ha explicat Martínez.

Per a dur a terme la possible adjudicació es realitzarà un procediment en concurrència entre tots els centres educatius sostinguts amb fons públics que desitgen comptar amb un auxiliar de conversa el pròxim curs escolar 2025-2026.

Per a cada curs escolar el Govern valencià aprova un decret que fa possible el funcionament del programa d’auxiliars de conversa, concedint una subvenció directa a cadascun dels auxiliars i regulant les bases per al seu funcionament. Fins ara, aquest decret només feia menció als centres de titularitat pública, no permetent assignar auxiliars per a exercir les seues funcions en centres de titularitat privada acollits al règim de concerts educatius.

L’objectiu d’aquest programa és afavorir la pràctica de la competència comunicativa oral i el contacte amb la cultura del país d’origen de l’auxiliar. El perfil dels auxiliars de conversa és el de graduats o estudiants universitaris, natius, amb un alt nivell en la llengua estrangera corresponent. Aquest curs escolar 2024-2025, la Comunitat Valenciana finança un total de 1.400 auxiliars de conversa, 1.360 d’anglés i 40 de francés.

Sentències judicials

La decisió de la Conselleria s’ha pres tenint en compte dues sentències de 6 de maig i de 7 de juny de 2022 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que van admetre els recursos contenciosos administratius interposats per diverses federacions de centres privats concertats contra, respectivament, el Decret 190/2017, d’1 de desembre, de concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera en Centres Educatius Públics d’Educació Primària durant el curs 2017-2018; i el Decret 173/2019, de 2 d’agost, de concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera en Centres Educatius Públics d’Educació Primària durant el curs 2019-2020.

En ambdós recursos es va admetre la causa de discriminació al·legada per vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola en relació amb l’article 27 en excloure de les ajudes públiques als centres privats concertats.