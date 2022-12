Per huité any, el centre educatiu Torrealedua ha programat dos dies intensos al voltant de la setmana europea de Formació Professional.

“L’objectiu principal és donar a l’alumnat una visió sobretot allò referent a les competències que han de tindre en una empresa. Informar sobre noves professions perquè tinguen un coneixement de cap a on va dirigida la societat del futur sense oblidar la part solidària, és a dir, que tinguen present la solidaritat amb els altres, fora i dins de l’empresa, així com dotar-los d’una visió sobre la importància que té el fer una mobilitat a Europa a través una beca ERASMUS”, resumia Trini Cortina, membre de l’organització de la setmana.



Unes jornades que van dirigides a tota la comunitat educativa de EFA Torrealedua “i especialment a l’alumnat de Cicles formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior i també a 4t ESO perquè puguen començar a orientar-se sobre el seu futur com a persones i com a estudiants”, explicava Cortina.

El dimecres 14 de desembre, els actes previstos començaren al mateix centre situat al Camí Teular de Llombai, amb l’esmorzar solidari per a commemorar el Dia Mundial de les EFAs. La quantitat recaptada anirà destinada a un projecte d’una EFA en països econòmicament desfavorits.

A partir de les 11, les jornades començaren en el Auditori de Llombai .



El Secretari General de la Federació EFA Comunitat Valenciana, Sr. Domingo González Sanchis, serà l’encarregat de començar la mateixes explicant als assistents la història de les EFAs en el món.

Director de Càritas President Mans Unides Sant Jordi Màrtir, Sr. Iñaki González, continuarà amb la ponència Ments europees/Ments solidàries.



Per part seua, el Director de Zona de Caixa Popular, Sr. Miguel Montagut, exposarà el Projecte Solidari de Caixa Popular.

A les 12 del migdia i amb Mariola Blasco com a moderadora serà moment de començar la taula redona amb l’epígraf Professions de futur/Empresa/AA-Borsa de treball seguit de les Professions del futur (STEM).

El dijous 15 de desembre a les 10.30 h, Sra. Esther Mifsut, explicarà la Gestió del temps i la Marca personal.



Després del descans començarà el segon bloc enfocat a les Soft skills, o habilitats blanes, en l’empresa

Sr. Isaac Joares Esquerre Joares Consultors, Sra. Lourdes Martínez Martínez Presidenta Depén de La teua, Sra. Cristina Miralles Navarro Directora Afabals i Esther Mifsut dugueren a terme la taula redona sota el titule Alumnat i Competències en Centre Educatiu i Empresa.



L’últim bloc titulat Skills que poden aportar una estada en una empresa europea es durà a terme amb la taula redona on participaren la Sra. Carmen Navarro Sampedro, Subdirectora Gral. Formació Professional, Sra. Isaura Escutia Espert Coordinadora ERASMUS+ i Sra. Lola Bañuls Sendra Directora EFA Torrealedua que parlaren de l’Alumnat i Competències en Empreses Europees.