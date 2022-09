Fins a este moment, ja s’han rebut 658 sol·licituds, de les quals ja se n’han concedit 326

El proper dia 3 d’octubre entrarà en vigor la zona d’estacionament per a residents del barri de Russafa. De fet, la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha iniciat esta passada nit els treballs de pintura i senyalització de la zona d’estacionament reservada per a residents al barri, que finalment entrarà en vigor després de rebre un total de 658 sol·licituds.

Des de l’obertura del tràmit de sol·licitud, el passat 21 de juny, fins a hui, ja s’han rebut 658 sol·licituds, de les quals ja se n’han concedit 326. Durant estos tres mesos s’ha efectuat una intensa campanya de comunicació mitjançant l’enviament d’informació a les bústies de les residències del barri, a través de les marquesines i autobusos de la xarxa de l’EMT, notes de premsa, web i app municipals, així com pels diferents perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament de València.

Sol·licitud del tràmit

Les persones que sol·liciten el distintiu han d’estar empadronades en algun dels carrers del barri de Russafa. A més, han d’acreditar ser titulars del permís de circulació o, en el cas de les persones jurídiques o tenidores d’una assegurança, han de fer constar que són els conductores habituals del vehicle. Igualment, les persones beneficiàries han d’estar al corrent del pagament de taxes, impostos municipals i sancions.

El procediment per obtindre l’autorització continua obert i es pot fer per mitjà de la seu electrònica, en l’apartat de mobilitat dels tràmits municipals. L’Ajuntament ha creat una pàgina web (http://www.ora-valencia.es/web/barri-de-russafa/) en la qual la ciutadania disposa de tota la informació i dels requisits per a ser-ne beneficiària i donar-se d’alta.

La sol·licitud s’hi pot realitzar en qualsevol moment i tindrà una vigència de dos anys, inclòs l’any en què s’ha sol·licitat i el següent al de la inscripció fins al 31 de desembre. Amb esta targeta, les persones residents de Russafa tenen exclusivitat a l’hora d’aparcar en zona de residents durant les vint-i-quatre hores i els set dies de la setmana.