El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha anunciat que el Servei Valencià d’Ocupació, Labora, ha començat a resoldre les ajudes directes de 3.000 euros per als autònoms afectats per la riuada amb l’objectiu que es puguen cobrar abans de Nadal.

Labora ha rebut més de 13.000 sol·licituds d’autònoms sense treballadors, arribant a un 90 % de sol·licitants en la zona zero, en municipis com Camporrobles, Beniparrell, Catarroja, Sedaví, Massanassa, Algemesí i Paiporta. No obstant això, en localitats com Bétera, Paterna o Mislata, el percentatge és significativament inferior.

El Consell ha destinat 90 milions d’euros a aquesta iniciativa, que beneficia un dels col·lectius més afectats per la riuada, segons Galvañ. Les sol·licituds, que es van tancar dilluns passat, requerien ser autònom, estar registrat a la Seguretat Social o una mutualitat, treballar a la zona damnificada i no tindre personal contractat.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat i s’han gestionat sense burocràcia, a través d’un formulari i una declaració responsable. Labora ha agilitzat els tràmits per a garantir una resposta ràpida en moments d’emergència.