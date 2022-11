SOS Carcaixent és una organització sense ànim de lucre que duu quasi deu anys en actiu ajudant a aquells que més ho necessiten. En l’actualitat, venen a atendre a dues-centes quaranta famílies, quan abans de la pandèmia aquest número no pujava de les quaranta.

Amb l’arribada de la pandèmia, segons el president de l’associació, Vicent Castelló, aquest número varià.

Totes estes famílies es veuen afectades no tan sols per la crisi post pandèmica, sinó que, tal i com assenyala Castelló, l’apujada indiscriminada de preus i serveis.

El tancament d’altres organitzacions solidàries a la localitat ha desencadenat que SOS Carcaixent es quede a soles per al repartiment d’aliments. Tot i això, gràcies a les ajudes d’empreses locals, supermercats i l’ajuntament poden dur a terme la seua tasca, malgrat que es troben en una difícil situació per l’enorme quantitat de famílies a les quals atendre.

Unes dificultats que han desencadenat en què, a hores d’ara, l’organització es trobe al límit de les seues capacitats, la qual cosa ha comportat què no puguen acceptar més sol·licituds d’ajuda.

L’associació SOS Carcaixent atén diàriament a una mitja de quaranta-cinc famílies de dilluns a divendres, a les quals ha de distribuir el menjar del qual disposen, que resultaria insuficient si atengueren a més persones.