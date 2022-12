Alzira incrementa el seu patrimoni gràcies a la donació que la família Martínez Cano ha realitzat del Betlem Lu. Es tracta d’un muntatge que ocupa una superfície de 200 metres quadrats.

La composició es muntarà en el claustre de la Casa de la Cultura de la capital de la ribera, on estarà oberta al públic que vullga visitar-la a partir del 16 de desembre.

El donant del betlem, Pedro Martínez Motilla, començà a crear esta composició el 2019, sota la direcció de l’artista alzireny Hugo Micó Pelufo, en record i homenatge a la seua dona Luisa Garrigues, qui era gran amant dels betlems i les tradicions nadalenques. D’ahi que aquest betlem tinga per nom el “Betlem de Lu” que era com carinyosament li denominava la família. Diego Gómez, alcalde d’Alzira, agraeix la donació.

El 2019 el betlem de Martínez Motilla comptava amb trenta figures i, l’any següent, en posaren 30 més. Al conjunt li incorporaren la representació d’un mercat, una llotja de peix, accessoris, ornamentació i detalls i més figures, el número de les quals supera el centenar a dia de hui.

La recreació del betlem va rebre més de quatre-mil cinc-centes visites en la casa particular que la família Martínez té en el Respirall. El propietari, conscient de la dimensió aconseguida, va decidir cedir-lo a l’ajuntament d’Alzira per compartir-lo amb un públic més ampli. En estos moments es munta a la Casa de la Cultura per tal que la pròxima setmana es puga obrir al públic.

Així, des d’estos nadals, l’Ajuntament d’Alzira oferirà a la casa de la cultura aquesta proposta nadalenca, per a la qual cosa s’ha traslladat el Betlem de Pepita Pellicer, que fins el moment es muntava a la Casa de la Cultura, fins la Gallera.

Alfred Aranda, recorda la importància d’aquest betlem com a símbol d’art i cultura per a Alzira, una aposta per a la seua capitalitat cultural

La intenció del consistori és crear una ruta de betlems que permeta als visitants passar també per les creacions d’associacions i particulars amants d’esta tradició.