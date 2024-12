El betlem del Saló de Cristall recorda les víctimes de la dana i ret homenatge als voluntaris

El betlem artístic fa 40 metres quadrats i inclou 350 figures i 200 animals

La plaça de l’Ajuntament i la plaça de la Reina també tindran dos naixements de grandària natural

La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha afirmat que “vivim un Nadal diferent i volem recollir eixe sentiment de tristesa i memòria que tots compartim”

El betlem artístic del Saló de Cristall de l’Ajuntament de València, confeccionat per l’Associació de Betlemistes, inclou enguany un homenatge a les víctimes de la dana i també als voluntaris que han treballat desinteressadament en les poblacions afectades.

Així, este naixement, que fa 40 metres quadrats amb més de 350 figures, 200 animals i 450 complements artesanals, recorda enguany les víctimes de la dana amb una rosa blanca i serà un símbol del respecte i solidaritat cap a les persones afectades i, especialment, a les que han perdut la vida en la riuada.

També la solidaritat tindrà un espai en el naixement del Saló de Cristall amb la presència d’un voluntari disposat a ajudar la ciutat de València i l’àrea metropolitana. El voluntari formarà part del seguici dels Reis de l’Orient amb una pala, una granera, botes i la roba tacada de fang. Es tracta d’un homenatge de l’Ajuntament de València i de l’Associació de Betlenistes que vol agrair la col·laboració desinteressada dels milers de persones que s’han desplaçat als pobles afectats.

El betlem conté enguany altres homenatges, com el que fa al IV centenari de la fundació de la Festa dels Xiquets del carrer de Sant Vicent. En este cas, uns xiquets, un sacerdot i uns escolanets en un carrer pròxim recrearan una escena típica de la València de fa quatre segles.

Per últim, el betlem també fa un ullet als oficis tradicionals valencians amb l’aparició d’una bunyolera, que s’uneix als ferrers, fusters o als canterers que tradicionalment formen part de les escenes nadalenques.

La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha afirmat que “ens trobem davant un Nadal especial en la qual som conscients de la difícil situació que travessen moltes famílies a València. La nostra ciutat s’ompli de naixements, llums i esperança per a tots. És fonamental que l’esperit festiu ens inspire a fomentar la solidaritat, especialment entre els més menuts, que esperen estes dates amb gran il·lusió. A través del naixement municipal retem tribut als milers de voluntaris i les víctimes de la dana, així com a aquells que, a causa de les circumstàncies, viuran un Nadal diferent, lluny de les seues llars”.

Segons la regidora, “també hem volgut incloure un agraïment a la tasca de voluntaris, gent que de tots els llocs ha vingut ací per ajudar-nos, acompanyar-nos i oferir gratuïtament la seua mà d’obra. Tots ells estaran representants en el betlem en el seguici dels Reis de l’Orient, amb el desig que 2025 siga un gran any per a la nostra ciutat i per a totes les poblacions afectades”.

El betlem artístic del Saló de Cristall podrà visitar-se des del 4 de desembre al 3 de gener de 2025.

En paral·lel, els que passegen per la plaça de l’Ajuntament podran contemplar també un betlem municipal de grandària natural, que estarà en el centre de la plaça, enfront de la porta principal del consistori, fins al 6 de gener de 2025.

El betlem municipal representa un portal, d’estil grecollatí, amb un naixement clàssic on trobem la Mare de Déu, Sant Josep i el Jesuset, obra de l’artista faller José Puche. L’escena es completa amb el bou, la mula i l’estrella d’Orient, obra dels artistes Ceballos y Sanabria. En la cavalcada del 5 de gener, els Reis de l’Orient representaran l’acte de l’adoració davant del naixement i oferiran els regals.

També la plaça de la Reina tindrà el seu betlem municipal a partir de les figures donades a la ciutat pel Gremi d’Artistes Fallers i completades per Pilar y María José Luna. Es tracta d’una dotzena de figures, que inclouen també un àngel anunciador i l’adoració dels Reis de l’Orient i els pastors. El betlem de la plaça de la Reina es pot visitar fins al pròxim 6 de gener.