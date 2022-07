El Botànic organitzat una nova edició de la seua proposta divulgativa estiuenca Ciència a la fresca

Amb el lema I canviant de tema… quatre xarrades sobre dinosaures, plantes, i monstres i agricultura vestiran la poqueta nit del Botànic

La vetllada estarà moderada per la periodista Kristin Suleng i sonarà el nou treball musical de Jordi Sapena

El Jardí Botànic de la Universitat de València fa la cloenda de les seues activitats divulgatives per aquesta temporada amb la quarta edició de la seua proposta per a gaudir d’un capvespre de juliol diferent, mesclant ciència, música, plantes i el millor ambient, Ciència a la fresca. El proper 14 de juliol, de 20 a 22 h, a la plaça Carles Pau i amb el títol I canviant de tema…, el Botànic proposa xarrades divulgatives i divertides acompanyades de música.

El biòleg Alexis J. Maravilla amb la xarrada Botaniselfie: plantes, tendències i impacte tractarà de les protagonistes indiscutibles al Botànic, però que també ho son d’algunes pràctiques virals que, encara que pareguen divertides o bones per al planeta, poden afectar a la biodiversitat, als ecosistemes i fins i tot a la nostra salut. Una vegada més, les xarxes i les dos cares d’una moneda. Per altra banda, la biotecnòloga Ana I. Caño prendrà el relleu per a reflexionar sobre els reptes que hem d’afrontar en l’alimentació front l’amenaça del canvi climàtic. De com les noves ferramentes biotecnològiques en el context de l’agricultura ens poden ajudar a produir cultius més sostenibles i millor adaptats a les noves condicions climàtiques.

I ja anant una miqueta enrere en el temps, amb el paleontòleg Francesc Gascó-Lluna, conegut en xarxes com @pakozoic, ens preguntarem… és que només hi ha jaciments de dinosaures a llocs llunyans o exòtics? I els Dinosaures a terres valencianes? Aquestes criatures fascinants ens poden estar esperant també ben a prop de casa. I de criatures ens contarà també la metgessa Elena Casado, però no d’espècies extintes sinó d’algunes que formen part del nostre imaginari de llegendes i rondalles, com els vampirs, per a desvetllar ciència en mà els enigmes que els envolten.

Aquesta jornada estarà moderada per la periodista científica Kristin Suleng, i entre xarrada i xarrada hi haurà la música, enguany la del valencià Jordi Sapena que interpretarà un projecte molt especial, ‘Salve Monstera’, el disc immersiu que va fer per a salvar les seues plantes. Música instrumental a base de piano i sintes que va composar per a les seues companyes vegetals quan van començar a perdre vitalitat durant el confinament, justament quan va deixar de tocar el piano a la seua llar. Una teràpia perfecta per a elles i molt recomanable també per a humans, que ens farà gaudir encara més de l’experiència.

La jornada és d’entrada lliure, per a tots els públics i s’habilitarà un servei de barra per a prendre un aperitiu refrescant i gaudir de la ciència a la fresca. Cada ponent ha escollit la llengua de la xarrada i n’hi haurà tres en valencià i una en castellà.