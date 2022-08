El Bus Solidari de l’Ajuntament i Metges del Món presta atenció sanitària i psicosocial a 135 persones en situació de prostitució

L’Ajuntament de València va atendre el 2021 més de 130 persones en situació de prostitució a través del Bus Solidari, que circula a les nits per oferir revisions ginecològiques gratuïtes i informació sanitària i sociolaboral, amb personal de l’ONG Metges del Món. En este projecte el consistori invertix més de 35.000 euros anuals. Durant l’any passat s’han gestionat derivacions a la xarxa pública d’institucions i instal·lacions sanitàries en 87 ocasions i als centres municipals de servicis socials en 19, bàsicament per tramitar diferents prestacions.

No és l’únic programa que l’Ajuntament ha engegat per ajudar dones en situació de prostitució. El programa Jere-Jere oferix alternatives d’inserció i dignificació de les vides d’estes persones. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha explicat que “són moltes les iniciatives de l’Ajuntament per ajudar este col·lectiu”, i ha recordat que “l’Ajuntament de València està adherit a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones”.

Lucía Beamud ha explicat que este programa d’atenció sociosanitària també contempla l’entrega gratuïta de material per prevenir embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual, com són preservatius i lubricants. A més, en este vehicle també s’oferix atenció sanitària, social, suport psicològic, es proposen tallers d’educació sexual i sanitària i es recullen testimonis i també denúncies.

Els objectius del programa municipal són “augmentar els coneixements sobre salut sexual i reproductiva que tenen estes persones, facilitar-les l’accés als recursos sociosanitaris normalitzats, que moltes vegades desconeixen o que fins i tot eviten per por a ser repatriades als seus països, així com promoure les proves de detecció per a VIH i ITS”.

Lucía Beamud ha explicat que “la preocupació de l’Ajuntament per les condicions sociosanitàries d’estes persones, la gran majoria dones, en situació de prostitució, s’explica per la vulnerabilitat i exclusió social que implica”. Per això, ha ressaltat, “és tan important este programa en què es treballa la inserció social i laboral”.

“Des de l’Ajuntament fomentem les actuacions d’informació i educació sanitària dirigides a este públic específic perquè volem arribar a les dones en situació de prostitució perquè es facen revisions mèdiques, sense por. És el seu dret”, ha conclós la regidora.