El campament combina activitats lúdiques amb un menjador que garanteix tres menjars al dia als més de 120 xiquets i xiquetes que s’han beneficiat del programa

Carlos F. Bielsa: “Des de l’equip de govern tenim una aposta ferma per a contribuir a ajudar a les famílies que més ho necessiten i així crear un espai segur i que garantisca una alimentació saludable als xiquets i xiquetes durant les vacances”

Durant els mesos de juliol i agost, més de 120 xiquets i xiquetes de la ciutat de Mislata, amb edats compreses entre els 3 i 17 anys, han participat en el campament social d’estiu en el col·legi Almassil. El programa, organitzat per la regidoria de Benestar Social, permet ajudar a les famílies mislateras més necessitades poder conciliar la seua vida laboral quan els seus fills i filles no tenen escola.

Hui, en l’últim dia de campament, han rebut la visita dels tinents d’alcalde Pepi Luján i Ximo Moreno, que a més és el titular de Benestar Social i se’ls ha entregat material escolar i educatiu per al pròxim curs. Segons Moreno, “es fa un gran esforç perquè la iniciativa siga un respir que permeta pal·liar la situació particular de cada família i que els menors tinguen tres menjars diaris assegurades i alhora activitats dinàmiques i educatives”.

L’activitat està inclosa dins de les polítiques socials portades avant per l’Ajuntament de Mislata, convertint-la com a referent a nivell nacional perquè permet en cada període vacacional que els menors de més de 100 famílies puguen rebre desdejuni, menjar i berenar al llarg de la jornada educativa durant els mesos d’estiu. El campament d’enguany tenia com a eix temàtic la conscienciació mediambiental, treballada a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).