El drama paralitúrgic es representarà el dimarts, 20 de desembre, a les 19.30 hores a la catedral de València

Serà la novena representació del ‘Cant de la Sibil·la’ a València, que es reprén després dels dos anys d’aturada per la pandèmia

La tradició de representar el ‘Cant de la Sibil·la’ torna a la catedral de València, després de dos anys sense celebrar-se per la COVID-19, el pròxim dimarts, 20 de desembre, a les 19.30 hores.

Organitzada per l’Institut Valencià de Cultura, la representació d’aquest drama paralitúrgic que arriba com a preludi al Nadal tindrà la participació de la formació Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner; el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigit per Francesc Perales, i l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, dirigida per Luis Garrido.

Enguany, per a la representació del ‘Sermó dels profetes’, adaptat per Josep Lluís Sirera, la representació tindrà la participació de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, amb la direcció escènica de Jaume Martorell.

La catedral de València acull per novena vegada aquest cant profètic, un drama paralitúrgic que fins al segle XVI s’escenificava la nit de Nadal en diferents catedrals de la Península, sobretot a l’antiga Corona d’Aragó. És un exemple clar de recuperació patrimonial que va deixar de fer-se a la catedral de València a mitjan segle XVI, es desconeix la data exacta, pel Concili de Trento (1545-1563), que va prohibir les manifestacions teatrals a l’interior dels temples.

Aquesta representació disposarà de nou, per a la interpretació amb els instruments, de rèpliques dels àngels músics dels frescos de l’altar major de la catedral. L’escolà solista serà Noel López, que cantarà des del púlpit i interpretarà la sibil·la, i es comptarà de nou amb la participació del tenor Jorge Morata.

Carles Magraner va coordinar en 2006 el projecte de reconstrucció dels 15 instruments, realitzats per prestigiosos lutiers espanyols i europeus, que actualment són utilitzats per la formació per a interpretar-los. Capella de Ministrers va recuperar fidelment en 2012, quasi 500 anys després, la representació que se celebrava a la catedral de València segons la documentació que es conserva.

La celebració d’aquest concert és possible gràcies a la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, el Capítol de la Catedral Metropolitana de València, el Gremi de Campaners Valencians, l’ISEACV – Escola Superior d’Art Dramàtic de València, l’Escolania de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, l’Associació d’Amics de Corpus de València, el Museu d’Etnologia de la Diputació de València, l’Ajuntament de València i l’Associació Cultural Comes.