Que l’agricultura valenciana no passa pel seu millor moment no és cap secret, però si centrem en la producció i venda del caqui del qual la Ribera és productor majoritari encara empitjora la situació

Sense pràcticament ajudes per al sector les entitats tracten d’unir forces per a continuar endavant, com és el cas d’Alfarb i Llombai que han fusionat les seues cooperatives per a tractar de pal·liar els efectes del que ells mateixos anomenen com un oblit de les administracions encarregades



Vicent Mompó president provincial del partit popular ha visitat este matí les instal·lacions de la cooperativa Llombai-alfarb en companyia de Pepe Fores i altres representants de l’agricultura del caqui a la Ribera, per tal d’intercanviar impressions i conèixer de prop fins a on arriben els problemes dels productors



El que és una evidència és que el sector del caqui de la Ribera agonitza esperant noves polítiques dirigides a facilitar el treball dels productors a més de les subvencions que ajudarien a alleugerar la greu situació econòmica que travessen actualment