El carrer Chapa de Catarroja es prepara per a l’asfaltat

Les obres de reurbanització i millora del carrer Chapa, amb un import de 831.356 euros i un període d’execució de sis mesos, avancen a bon ritme i no paren al mes d’agost.

Des de l’inici de les obres s’ha executat la canalització de residuals i connexió amb el col·lector de Rambleta i el canvi subministrament d’aigua potable amb nous col·lectors, sectorització, hidrats per als bombers i noves canalitzacions, per la qual cosa, el veïnat ja nota una millor pressió de l’aigua. Actualment es treballa en el soterrament del cablejat d’enllumenat públic i en la construcció del nou clavegueram com a pas previ de l’asfaltatge que s’inicia al mes d’agost.

Les obres al barri del Raval, s’executen al carrer que comunica l’avinguda Ramón y Cajal amb l’avinguda Rambleta, amb una llargària de 315 metres i amplària variable «convertiran el carrer Chapa en una via adequada a la normativa de mobilitat», explica el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, Martí Raga. El projecte contempla «una urbanització en plataforma única per a garantir la mobilitat, eliminant les barreres arquitectòniques de tots els encreuaments i, perseguint l’objectiu d’una ciutat més amable i segura per als vianants», explica el regidor, Martí Raga.

El carrer mantindrà el sentit de circulació en acabar les obres i renovarà tota la senyalització, mantenint llocs d’aparcament en la vorera sud en les zones de retir. A més de la renovació integral del carrer Xapa, el projecte inclou també el reasfaltatge, reordenació de l’estacionament i noves voreres del tram del carrer Huelva entre els carrers Chapa i Almeria, nou mobiliari urbà i zones d’arbratge.

Les obres de remodelació en una de les artèries principals del barri del Raval «dotem d’un espai més d’acord amb aquest objectiu millorant la mobilitat i equipament del veïnat a tots els nivells», manifesta el regidor Martí Raga.