El centre de València es convertirà en un gran espai per als vianants durant els caps de setmana nadalencs

La Junta de Govern aprova tancar al trànsit l’entorn de la plaça de l’Ajuntament durant els caps de setmana fins al 12 de gener de 2025 a València

Els talls es realitzaran des de les 16 hores i afectaran els carrers de la Pau amb Marqués de Dosaigües, Marqués de Sotelo amb Xàtiva i Sant Agustí amb Sant Vicent

El portaveu municipal ha destacat que esta mesura “prioritza totalment al vianant que és l’epicentre de la política de mobilitat d’este Ajuntament”

La Junta de Govern Local (JGL) de València ha decidit tancar al trànsit la plaça de l’Ajuntament i els seus accessos des de les 16 hores d’este divendres, 13 de desembre, i durant tots els caps de setmana de Nadal fins al 12 de gener de 2025. Aquesta mesura té com a objectiu generar un gran espai per als vianants, per tal que puguen gaudir de l’ambient nadalenc al centre de la ciutat.

Juan Carlos Caballero, portaveu municipal, ha destacat que aquesta acció prioritza el vianant, com a part de la política de mobilitat que impulsa l’Ajuntament. Els talls de trànsit afectaran la plaça de l’Ajuntament, així com els carrers de la Pau amb Marqués de Dosaigües, Marqués de Sotelo amb Xàtiva i Sant Agustí amb Sant Vicent.

Aquesta mesura ofereix un entorn més segur i accessible per a les famílies, perquè puguen gaudir de les llums de Nadal, l’arbre i el betlem, mentre passegen pel centre de València. També s’ha fet una crida per prioritzar l’ús del transport públic davant del vehicle privat, ja que la ciutat rep molts visitants durant aquesta època. L’Ajuntament oferirà alternatives per facilitar l’ús del transport públic.

Caballero ha afegit que si es produeixen aglomerações, es podrà ampliar l’espai per a vianants, ja que l’objectiu és que els ciutadans redescobreixin la ciutat i visquin aquesta època nadalenca des d’un altre punt de vista, el del vianant.

