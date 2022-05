La sèrie ‘Diàlegs per a un planeta en emergència’ s’estrena aquest dijous amb una trobada per a reflexionar sobre l’alimentació

Organitzades pel Centre del Carme i el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana amb motiu de l’exposició ‘Emergency on Planet Earth’

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) organitza, juntament amb el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), una sèrie de ‘Diàlegs per a un planeta en emergència’, trobades que pretenen conscienciar sobre els problemes ambientals del planeta i reclamar accions per a la protecció i recuperació del nostre entorn.

Es tracta d’una de les activitats de conscienciació ambiental que acompanyen l’exposició ‘Emergency on Planet Earth’, que es pot visitar fins al pròxim 4 de setembre a les sales Ferreres i Goerlich del CCCC.

La primera de les trobades, ‘Repensar la nostra alimentació’ se celebra el dijous 12 de maig a les 18.30 hores a la Sala Goerlich, amb accés gratuït sense inscripció prèvia fins que es complete l’aforament.

Aquest primer diàleg, moderat per la periodista científica Kristin Suleng, comptarà amb la participació de Lidia García, Agri-food Programme Officer en l’Ajuntament de València – Centre d’Innovació Las Naves, i José María G. Álvarez-Coque, catedràtic d’Economia Aplicada i professor d’Economia i Política Agràries a la Universitat Politècnica de València (UPV), que alimentaran les reflexions que genera l’exposició ‘Emergency on Planet Earth’.

La trobada serà un fòrum de reflexió i diàleg sobre la manera en què ens alimentem actualment i la cadena de valor que entranya, tenint en compte que la producció i el consum alimentaris estan estretament vinculats a la nostra salut i als recursos disponibles. La nostra salut i la del planeta estan íntimament relacionades, però preservar la vida en les millors condicions possibles s’ha de conjugar amb diferents accions per a fer front a l’emergència climàtica.

“El planeta es troba en una situació d’emergència climàtica, i cal conscienciar la ciutadania per a aconseguir una reflexió i un compromís d’actuació. En aquest sentit, l’exposició ‘Emergency on Planet Earth’ i les activitats que l’acompanyen, ens inviten a replantejar-nos la manera en què vivim i com afecta el futur del planeta. Des del Centre del Carme tenim l’objectiu de fer reflexionar les persones a través de l’art i la cultura”, ha assenyalat el director del CCCC i del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

Una exposició sobre l’emergència climàtica

L’exposició ‘Emergency on Planet Earth’ és una crida d’atenció a través de l’art com a eina de denúncia social. Comissariada per Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont, la mostra reuneix artistes procedents de l’art urbà, tant nacionals com estrangers, que desenvolupen els seus treballs entorn del calfament global, el canvi climàtic, la contaminació, la desforestació, la degradació del sòl, l’esgotament dels recursos energètics, l’escassetat de l’aigua, la pèrdua de la biodiversitat, la incessant producció de residus, la superpoblació, la contaminació dels oceans i el fem espacial.

Al llarg de dotze espais diferents, diverses instal·lacions artístiques de grans dimensions aborden les diferents problemàtiques mediambientals: dotze problemes que en són un només, l’emergència al planeta Terra.

‘Repensar la nostra alimentació’ serà el primer de la sèrie de ‘Diàlegs per a un planeta en emergència’ en què experts i expertes de diferents disciplines vinculades a la sostenibilitat mediambiental tractaran de reflexionar i buscar respostes des de distints vessants.

En aquesta mateixa línia, i de nou en col·laboració amb Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), el Centre del Carme ha posat en marxa aquest mes de maig ‘Fent Camí. Tallers d’educació ambiental’, un programa didàctic destinat als centres educatius, en el qual l’alumnat ​ pot aprofundir en les arrels dels problemes, amb una mirada crítica, i en la construcció de possibles solucions per al present i per al futur davant de l’emergència planetària.

