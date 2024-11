El Centre Logístic d’Ajuda Humanitària d’Almussafes, 10 dies a ple rendiment 

El municipi ha sigut un dels primers d’Espanya en crear un dispositiu d’ajuda immediata als afectats per la DANA

Ja són un total de 10 els dies que el Centre Logístic d’Ajuda Humanitària d’Almussafes treballa dia i nit per arreplegar i gestionar l’enviament de tones i tones de materials als municipis més afectats per la DANA.

Aquesta iniciativa, posada en marxa per l’Ajuntament d’Almussafes, no hauria sigut possible sense la solidaritat dels “centenars de veïns i veïnes del municipi que acudixen tots els dies per ajudar en aquesta tasca, imprescindible per ajudar als pobles més afectats per la catàstrofe. Hem sigut uns dels primers municipis d’Espanya en posar en funcionament un centre logístic d’estes característiques, però sense els voluntaris i voluntàries res hauria sigut possible”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

El Centre Logístic d’Ajuda Humanitària d’Almussafes està ubicat al Pavelló Municipal i a l’edifici municipal El Cantell, situat al Polígon Industrial Joan Carles I. Fins a estes dues instal·lacions continuen arribant tràilers, furgonetes i tot tipus de vehicles de tots els punts d’Espanya, com Extremadura, Andalusia, Madrid, Calalunya, Aragó i altres comunitats autònomes, enviats no només per Ajuntaments, sinó també per associacions, col.lectius o empreses, entre altres. De fet, el passat dilluns inclús dos helicòpters del Exèrcit Espanyol varen portar un carregament d’aigua embotellada al Camp de Futbol d’Almussafes.

“Una volta rebem les donacions, les descarreguem, classifiquem i gestionem el seu enviament, amb l’ajuda de la cadena humana de voluntaris i la col·laboració de Protecció Civil d’Almussafes, la Policia Local i la Guàrdia Civil, utilitzant tant vehicles municipals com mitjans de transport aportats per empreses o particulars. Cal tindre en compte que estem enviant una mitjana de 15 furgonetes diàries i ja estem planificant els enviaments de la setmana que ve”, exposa Toni González.

Per altra banda, l’ajuda enviada no es limita a productes de neteja, pales, botes d’aigua i tot tipus d’aliments, per exemple, sinó també s’ha habilitat un espai per a preparar directament menjars, com entrepans i plats de calent, que es distribuixen directament als municipis més afectats. AIxí mateix, l’Ajuntament d’Almussafes també ha enviat maquinària a altres municipis, com un dúmper i un tractor, que està netejant diversos carrers a Catarroja i Algemesí. Per altra banda, la localitat també ha destinat agents de la seua Policia Local i operaris municipals a ajudar en altres municipis, com, per exemple, a l’Alcúdia.

A més de tot aquest esforç col.lectiu, molts veïnes i veïnes d’Almussafes s’han desplaçat de forma particular a altres municipis, com Massanassa, Algemesí o Paiporta, per ajudar en tot allò que estiga en les seues mans. Tal i com exposa el primer edil, Toni González, “aquesta increïble resposta de la nostra ciutadania ens ompli d’emoció i ens marca el camí per a superar, entre tots, la dramàtica situació que estem vivint”.

És important assenyalar que, per tal d’unificar tots els esforços en la mateixa direcció, l’Ajuntament ha cancel.lat tota l’agenda d’activitats municipals i, ara mateixa, la màxima prioritat és ajudar tot el possible. En aquest sentit, “la implicació de totes les associacions, col·lectius, clubs esportius, comerços, grans empreses i entitats està sent exemplar i estan al nostre costat per a tot allò que necessitem. Estem realment orgullosos del poble que tenim”, explica el primer edil. “Des del primer instant estem en contacte amb els alcaldes i regidors dels municipis afectats i anem a estar tot el temps que faça falta col·laborant amb ells en tot allò que ens sol·liciten”, conclou Toni González.