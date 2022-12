El centre, pel qual han passat 16.000 pacients, ha realitzat més de 1.000 ressonàncies magnètiques amb el model MR 5300 1.5T de Philips, la primera sostenible quant a heli a la Comunitat Valenciana i que compta amb un túnel més espaiós que millora l’experiència pacient.

El Centre Mèdic de Vithas a Alzira ha atés més de 12.000 consultes i proves diagnòstiques durant els sis mesos que han transcorregut des de la seua obertura. Les consultes d’atenció primària, les proves radiodiagnósticas, laboratori i especialitats com a traumatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia o urologia han sigut les més demandades.

La directora gerent del centre, Yolanda Herrero, ha destacat el bon acolliment que ha tingut l’obertura entre la població d’Alzira i de la comarca, pel qual han passat ja més de 16.000 pacients, i ha apuntat que “la garantia de la qualitat assistencial, unida a l’accessibilitat que dona que les nostres instal·lacions estiguen en el nucli urbà, ha fet que moltes persones ens hagen triat”.

Herrero ha recordat que per a Vithas “era important acostar els nostres serveis sanitaris a la ciutadania” oferint una proposta de valor diferenciada a Alzira i a les comarques de La Ribera, La Costera i La Safor “basada en la qualitat assistencial de Vithas i la continuïtat assistencial garantida amb l’Hospital Vithas Aigües Vivas”.

En aquest sentit, la gerent del centre mèdic explica que aquest centre mèdic “ha suposat una consolidació del compromís de Vithas amb el territori, com el demostra la realització d’Aules Salut de manera conjunta amb l’Ajuntament d’Alzira o la signatura de diferents acords amb empreses de la zona”.

A més, ha explicat que des del centre mèdic “continuem treballant en la incorporació de nous professionals per a posar en marxa unitats com la del dolor, obesitat o cirurgia plàstica i estètica”, així com reforçar l’equip de pediatria.

Per part seua, el director mèdic, el doctor Josep Esteve, ha assenyalat que l’objectiu a curt termini és “consolidar l’assistència que ja oferim i estructurar noves unitats que aporten valor i ens ajuden a cuidar de manera integral als nostres pacients”.

Atenció primària -medicina familiar i pediatria, urgències i medicina interna- se situen en primer lloc quant a especialitats més demandades en el centre mèdic des de la seua obertura. D’aquesta manera, el doctor Josep Esteve ha apuntat que “són molts els pacients que troben el seu especialista de referència en el nostre centre, però també la qualitat i continuïtat assistencial que ofereix el nostre equip d’atenció primària-medicina familiar, infermeria i pediatria- i medicina interna en tots els nivells assistencials, tant en urgències, consultes externes, sala d’hospitalització i hospitalització a domicili”.

En aquest sentit, ha recordat que el centre disposa de consulta d’urgències “durant el seu horari d’obertura”, de dilluns a divendres durant tot el dia i els dissabtes fins a migdia. De fet, s’han registrat més de 700 consultes urgents des de la seua obertura.

Al marge de l’atenció primària, les especialitats més demandades fins al moment en el centre mèdic de Vithas a Alzira han sigut traumatologia, seguida d’oftalmologia i otorrinolaringologia. A continuació, urologia, nutrició i dietètica, cardiologia i medicina esportiva.

Ressonància amb un túnel més ample

Pel que respecta a les proves de radiodiagnòstic, les ressonàncies magnètiques se situen al capdavant amb més de 1.000 proves realitzades des de l’obertura del centre. El doctor Esteve ha destacat que en el centre mèdic es realitzen “estudis de ressonància més específics de cardiologia, de mama, o multiparamètric de pròstata, que són informats per professionals especialitzats en cadascuna d’aquestes àrees”.

El doctor Esteve també ha recordat que el centre mèdic de Vithas a Alzira compta amb el model MR 5300 1.5T de Philips, la primera ressonància magnètica 100% sostenible quant a heli de la Comunitat Valenciana que compta amb un disseny agradable i còmode per al pacient amb un túnel més ample del normal, un espai ben il·luminat i bobines lleugeres i flexibles de molt poc pes que redueixen els temps de preparació i d’adquisició dels estudis de RM i milloren molt l’experiència pacient.

Després de la ressonància, les ecografies i la radiologia convencional han sigut les proves més demandades, seguides de les mamografies, comptant amb radiòlegs especialitzats en mama i aparell musculoesquelètic