El Cicle Integral de l’Aigua invertix més d’un milió d’euros per a desconnectar ramals de les séquies de Mestalla, Favara i Mislata

Elisa Valía: “Estes actuacions beneficien a l’horta valenciana i contribuïxen a optimitzar l’equilibri ambiental de la xarxa”

La regidoria del Cicle Integral de l’Aigua manté el ritme d’inversions per a la total desconnexió de séquies per a modernitzar la xarxa i, a més, contribuir a millorar l’equilibri ambiental i optimitzar el comportament hidràulic de les instal·lacions. Amb estes mires, s’ha realitzat una inversió d’1.019.000 euros per a desconnectar el braç Roll de la Barca, que pertany a la séquia de Favara; el ramal de la séquia de Mislata, situat en la Plaça Pere María Orts i Bosch; i el braç Els Files de la séquia de Mestalla al seu pas pel carrer Soledad Doménech -entre Emilio Baró i Cuenca Tramoyeres- i el carrer Emilio Baró -números de l’1 a l’11 i del 2 al 8-.

Elisa Valía, regidora del Cicle Integral de l’Aigua, ha recordat que “en rehabilitar les infraestructures estem reduint els costos de manteniment i de neteja, ja que els materials són completament nous”. En este sentit, Valía ha insistit que “les séquies presentaven elements obsolets i mantindre en bones condicions el servici i modernitzar-lo reduïx dràsticament les possibilitats de patir trencaments i filtracions, per tant, a la llarga reduïm costos en l’administració pública”.

D’altra banda, Elisa Valía ha esmentat “l’important benefici ambiental d’estes actuacions, en millorar el rendiment i les funcions de les instal·lacions que estan fora de la vista, però tan fonamentals per al nostre dia a dia, ja que la correcta conducció de les aigües i el seu control contribuïx a protegir l’entorn”.

La regidora ha recordat que este tipus d’actuacions “també beneficien a l’horta valenciana, que hem de cuidar, atés que és un tresor que hem de respectar i contribuir al fet que treballen en les millors condicions”.

Per part seua, el president del Tribunal de les Aigües, José Alfonso Soria, ha considerat que estes desconnexions “són molt importants per a garantir que els regs fluïsquen i que no porten cap mena de contaminació amb abocaments”. A més, “estes intervencions també posen en valor l’horta valenciana i fomenten la seua cura i protecció, assegurant un subministrament d’aigua de qualitat. De manera que les obres de desconnexió de séquies que està realitzant la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua són molt benvingudes per a garantir el futur de l’horta.”

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua ha destacat la “indispensable funció” de la xarxa de clavegueram i ha insistit en la “importància de continuar iniciant projectes els beneficis dels quals es prolongaran en el temps i que, per tant, suposen una garantia que redunda en la millora dels nostres barris en particular, i de la nostra ciutat en el seu conjunt”.

Valía ha posat l’accent en la importància d’“adaptar la xarxa als temps que corren perquè, encara que el sistema de clavegueram pot ser molt desconegut, no podem obviar-ho, tot el contrari: es tracta d’un servici clau per al bon funcionament de les ciutats i, per tant, estes inversions són més que necessàries”.