El Ciclo Integral del Agua finaliza la nueva red de saneamiento en Castellar-L’Oliveral con una inversión de 3,6 millones de euros

La Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València ha realitzat una inversió de 3,6 milions d’euros per a dotar d’una xarxa de sanejament als nuclis de vivendes disseminades situades al voltant del nucli urbà del poble de Castellar-L’Oliveral.

Les obres s’han realitzat en dos grans fases, totes dos ja finalitzades, i que complixen amb l’objectiu de desconnectar els abocaments d’estes vivendes disseminades que anaven a parar a l’Albufera a través de les séquies sense cap mena de depuració. Amb la intervenció integral se li dona solució a este problema ambiental.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha explicat que l’Ajuntament de València “no tenia obligació de fer estos treballs atés que les cases estan situades en sòl no urbanitzable, però moltes d’elles estan ja consolidades i no se’ls va requerir en el moment de la construcció que disposaren d’un sistema propi de depuració. Ara els beneficis mediambientals per a l’entorn i per a l’Albufera són enormes i hem volgut prioritzar esta actuació”. De manera que “és una inversió que mereixia molt la pena”, ha aclarit Valía.

En la primera fase, amb un pressupost de prop de dos milions d’euros, les obres es van concentrar en el nord de Castellar-L’Oliveral i es va dotar de xarxa de sanejament a les vivendes situades a l’entorn de l’avinguda del Doctor Ruiz i Comes i camí de Rivas mitjançant un sistema de buit. A més, es va construir una estació de bombament.

En la segona fase d’esta intervenció s’ha posat el focus en les zones est, Tremolar, i sud, Alter i carretera de la Font de Masià. El pressupost ha sigut d’1,6 milions d’euros.

“Gràcies a estos treballs estratègics s’ha dut a terme una intervenció de gran importància i altament beneficiosa per a la ciutadania, ja que estos veïns i veïnes compten ara amb un sistema de sanejament, però també són molt importants els avantatges per al medi ambient en recollir les aigües residuals i conduir-les a la depuradora”, ha conclòs Valía.