El Centre d’Informació Juvenil de Torrent (CIJ) ofereix una formació destinada a professionals de l’àmbit de la joventut, monitors i persones interessades en la prevenció i la identificació de l’assetjament a menors, que estarà certificada per l’entitat ABAST, escola d’animació homologada per l’IVAJ.

El ‘Curs de prevenció del bullyng en activitats de temps lliure infantil i juvenil’ inclou continguts com desenvolupar i conéixer el concepte de bullying i ciberbullying, tipologia, factors que propicien l’assetjament, causes i conseqüències i moltes més eines a tindre en compte. A més, aportaran coneixements de com intervindre en aquestes situacions a través de l’animació infantil.

El curs es desenvoluparà el 26, 27, 28, 29 i 30 de setembre, en un horari de vesprades, de 17.00h a 20.00h, per un preu de 13 euros. Per a ampliar informació, el Centre d’Informació Juvenil ofereix en la seua pàgina web oficial tots els requisits necessaris per a realitzar la formació https://torrentjove.com/curso-prevencion-del-bullying-en-actividades-de-tiempo-libre-infantil-y-juvenil/