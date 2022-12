El Col·legi d’Advocats de València tanca en gran l’any en què es compleixen cent anys de col·legiació de la primera dona advocada

Ascensión Xirivella va ser la primera dona a llicenciar-se en dret i exercir la professió de l’advocacia

Va ser acceptada pel Col·legi d’Advocats de València en 1922 quan encara cap Col·legi de l’advocacia tenia entre els seus col·legiats a una dona

Aquest 2022 es compleixen cent anys de la col·legiació en l’ICAV de la primera dona llicenciada en dret i exercent de la professió d’advocada, Ascensión Xirivella. Durant els últims anys, des del Col·legi d’Advocats de València s’ha treballat per a intentar recuperar aquesta important figura de l’advocacia a través d’esdeveniments, premis i presència en els mitjans de comunicació. Per a culminar el centenari de la seua col·legiació s’han celebrat diferents actes en aquest sentit, entre ells l’estrena d’un documental sobre la vida de Xirivella.

Com a últim homenatge per a culminar l’any de celebració del centenari de la seua col·legiació en l’ICAV l’any 1922, el Col·legi ha organitzat una exposició sobre Ascensión Xirivella a la Ciutat de la Justícia de València. La mostra ja està oberta i es pot visitar fins divendres que ve 16 de desembre, quan tindrà lloc un acte de clausura.

L’objectiu d’aquesta exposició no és un altre que seguir amb el treball de visibilització d’aquesta important pionera en l’àmbit jurídic com coincideixen a assegurar la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja i el comissari de l’exposició, José María Villagrasa.

Després de llicenciar-se en Dret, Xirivella va presentar la seua sol·licitud d’ingrés en qualitat d’exercent en l’ICAV, petició que va ser acceptada pel Col·legi de València sense presentar cap objecció en una època en la qual no era possible col·legiar-se sent dona en altres països europeus com la veïna França.