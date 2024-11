El comerç de Burjassot recorda a les dones que no estan soles, enfront de la violència masclista

A Burjassot, amb motiu del 25 N, un agent social tan protagonista en la vida d’un municipi com és el teixit comercial ha volgut fer un pas endavant i significar-se públicament en contra de les violències masclistes i al costat de les dones.

Així, en 2024, la campanya de Burjassot amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere mira cap al comerç local.

Amb el nom No estàs sola, l’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria d’Igualtat i Feminisme que dirigeix Yolanda Andrés, i juntament amb la regidoria de Comerç dirigida per Rosa Coca, posa en marxa aquesta campanya de sensibilització amb la voluntat de convertir als comerços i establiments adherits de Burjassot en espais públicament compromesos amb la lluita contra la violència masclista i, alhora, en espais que oferisquen sensació de seguretat, ajuda o assessorament a les dones.

La campanya No estàs sola es visibilitzarà a través d’un vídeo que, compartit a través dels canals i xarxes socials municipals, mostra a diferents dones que estan a càrrec de diversos i coneguts negocis locals. Mirant a cambra i amb gest decidit, afirmen “No estàs sola”, dirigint-se simbòlicament a totes aquelles dones que puguen estar sent víctimes de qualsevol tipus de violència de caràcter masclista.

D’altra banda, la campanya compta amb un distintiu adhesiu que es col·locarà a l’interior dels establiments adherits, i que inclou un codi QR amb accés a una guia violeta amb respostes a situacions de violència de gènere i a les dades de contacte dels equips oficials d’atenció a la violència.

A més, els propietaris i propietàries dels establiments rebran formació específica, de manera que també disposen d’informació i eines per a poder assessorar les dones que puguen detectar com a possibles víctimes de violència, a l’entorn del seu negoci.

L’objectiu transversal de la campanya No estàs sola és fer veure a les dones víctimes de violència de gènere que la societat, des de molt diferents plans, com és el cas ara del comerç, està al seu costat i del seu costat i que poden trobar suport, ajuda o assessorament, també des d’un entorn tan present en la vida quotidiana com és el forn, el mercat, la pescateria, una botiga de roba i complements o una cafeteria.