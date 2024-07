El concurs ‘Cantes o balles’ torna a Alzira després de sis anys

Torna després de sis anys el concurs musical alzireny ‘Cantes o balles’.

Aquesta iniciativa, dirigida fonamentalment a la joventut de la localitat, gaudia d’una alta participació en les passades edicions.

Ara, la regidoria de Joventut i el Consell de la Joventut d’Alzira llancen una nova cita que espera revalidar l’èxit.

Pot participar al concurs qualsevol persona entre 12 i 25 anys, tant individualment com en grup, en les modalitats de cant i ball.

Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de juliol i els guanyadors de cada categoria rebran un trofeu, una smartbox per viatjar per Espanya i l’oportunitat d’actuar com a teloners i teloneres a les Festes de Sant Bernat d’Alzira.

La gala tindrà lloc el 18 de juliol a les 20 hores al Gran Teatre d’Alzira i l’entrada serà gratuïta. A més, l’esdeveniment comptarà amb la participació de guanyadors d’edicions passades i amb un jurat en el qual es confirma la presència de BØYDÄH, pregonera de l’Orgull a Alzira. Així, la iniciativa ‘Cantes o balles’ espera repetir-se l’any que ve per convertir-se en catalitzadora de l’associacionisme juvenil i l’oci cultural alternatiu a la capital de la Ribera Alta.