El “Concurs d’Allipebre Tradicional Illa del Palmar” ha rebut el títol honorífic de Festa

d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, que ha sigut atorgat per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Esta declaració serà inscrita en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic. Es tracta d’una tradició d’arrelament amb valor cultural-gastronòmic, lúdic-festiu i mediambiental.

L’Ajuntament, amb l’impuls de l’Associació d’Hostaleria el Palmar i l’Alcaldia Pedània, va presentar al setembre de l’any passat una moció per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana que el concurs, que enguany celebrarà la seua XV edició, rebera aquest reconeixement.

L’allipebre és un plat tradicional dels pobles de l’Albufera, entre els quals destaca el Palmar, on s’ha convertit en una especialitat. Esta pedania dels Poblats del Sud ja és una zona de visita obligada, tant per a la població autòctona com per a visitants, a causa de la seua oferta de naturalesa i gastronomia local.

En l’edició anterior, el concurs ja va reunir més de 200 persones i una trentena de restaurants, que van participar en l’organització. Així com, vora de 2.500 comensals, que van degustar gratuïtament esta recepta típica valenciana.