El certamen literari de poesia i narrativa compleix vint anys, afermant-se com una de les cites literàries més importants de la Comunitat Valenciana

El concurs de Literatura Breu ‘Vila de Mislata’ 2022 ja coneix als seus guanyadors i guanyadores. El Centre Cultural Carmen Alborch acollia l’acte de lliurament dels premis d’aquesta edició, i ja van vint, d’aquest prestigiós certamen de poesia i narrativa, que cada any augmenta en participació i qualitat dels treballs presentats.

La regidora de Cultura, Pepi Luján, va ser l’encarregada d’entregar els guardons, al costat dels membres del jurat, a les 5 persones guanyadores del concurs literari que premia obres breus, tant en poesia com en narrativa, en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En el seu discurs va posar en valor el certamen ‘Vila de Mislata’, que “va nàixer per a contribuir a la difusió cultural descobrint talents i fomentant els valors literaris i l’expressió escrita, i hui dia és un referent, una plataforma que contribueix a incentivar la creació entre els i les amants de la poesia i el conte curt”.



El primer premi a conéixer-se ha sigut el que s’atorga a l’autor o autora de Mislata, i que en aquesta edició ha anat a parar a José Carlos Priego Martínez, per la seua obra Sadaqah. Els premis de narrativa en valencià i castellà han sigut per a Josep Bernat Santacreu Baidal, pel relat Temporal de Llevant i María de la Mar Peña Martínez, per l’obra El cor i el barret, respectivament. En la modalitat de poesia en castellà, el guardó ha recaigut en Katy Parra, pel seu poemari Paisatges trencats, mentre que, en valencià, el premi se l’ha emportat Mercè Climent, per la seua obra La mar i l’home.



En l’edició d’enguany són 235 treballs, remesos des de diferents llocs d’Espanya i des de fora del nostre país, els que han concorregut en les diferents modalitats. Un èxit que s’espera tornar a repetir en la vint-i-unena edició dels premis i que obrirà pròximament la seua convocatòria. Els treballs premiats han sigut publicats com plaquettes, en edició de 500 exemplars, dins de la col·lecció “Literatura Breu” de l’Ajuntament de Mislata.



La gala de premis va comptar, a més, amb l’actuació del grup de música a capella Primital Brothers, amb el seu espectacle Primital Prevalga.