El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca present en la fira culinària Alicante Gastronómica

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sigut present en l’última edició de la fira culinària Alicante Gastronómica

La regidora responsable del certamen suecà, Teresa Ribes, ha remarcat la importància d’acudir a este tipus d’esdeveniments

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sigut present en l’última edició de la fira culinària Alicante Gastronómica, una cita ineludible per als amants de la bona cuina, que ha permés gaudir de l’alta gastronomia del moment gràcies a les més de 400 activitats proposades i els 250 expositors.

La regidora responsable del certamen suecà, Teresa Ribes, ha remarcat la importància d’acudir a este tipus d’esdeveniments per la gran varietat de possibilitats que oferix, “una d’elles, ha sigut la de poder realitzar contactes, de cara a la pròxima edició del Concurs, per a comptar amb la presència d’un participant del Marroc. Per a nosaltres, suposa una gran satisfacció poder incorporar, per primera vegada en la història, a un professional que representarà al continent que ens faltava, Àfrica”.

Per la seua part, el director del Concurs, Tony Landete, ha explicat que “sempre que siga requerida la seua presència en qualsevol esdeveniment gastronòmic d’estes característiques, com Alicante Gastronómica, allí estarem per a contribuir a donar-li major visibilitat a la gastronomia valenciana i, per descomptat, al nostre certamen, el més antic de quants se celebren, amb 63 anys d’història”.

Landete ha agraït l’interés mostrat per les autoritats cap al Concurs, amb la presència del diputat de Turisme, Pedro Cuesta, en el showcooking oferit pel coordinador gastronòmic del certamen, Adolfo Cuquerella, qui va cuinar en directe una paella valenciana seguint la recepta tradicional del Concurs. Així mateix, ha tingut paraules d’agraïment cap als organitzadors i visitants «per l’acolliment que ens han brindat», en paraules de Landete.

A més del showcooking, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca va estar representat també per Adolfo Cuquerella en una altra de les activitats proposades, compartint cuina amb Moncho, David i Rocío Riquelme, de la saga Riquelme, en l’apartat ‘Tribut a l’arròs’, oferit en l’espai Cocina Central Costa Blanca.