El Consell aprova presentar un contenciós-administratiu per exigir que el president del Govern convoque la Conferència de Presidents

Accions Legals contra el Govern d’Espanya

Modificació dels Pressupostos 2024

El Consell ha decidit prendre accions legals per exigir que el president del Govern d’Espanya convoque la Conferència de Presidents autonòmics, incloent un recurs contenciós-administratiu per inactivitat.

Així mateix, el Consell ha aprovat un decret per modificar els Pressupostos de la Generalitat de 2024 i fer efectiva, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, la pujada salarial del 2 % al personal públic.

Mesures en Salut Pública

També s’ha autoritzat la contractació de 450 places assistencials en 18 hospitals de dia de salut mental per adults, amb una inversió de 56,1 milions d’euros.

Altres mesures aprovades: un decret per regular els programes de vacunació i immunització, establint un calendari únic de vacunacions que cobreix tota la vida; la congelació dels preus públics universitaris per al curs 2024-25, mantenint els mateixos imports que en els dos cursos anteriors, i els tres convenis de col·laboració amb entitats de gestió de residus per un import de 5,9 milions d’euros.

Per la seua banda, la consellera d’Innovació, Nuria Montes, ha anunciat un nou decret per regular les vivendes d’ús turístic, proporcionant major seguretat jurídica i diferenciant-les de l’ús de temporada o residencial.