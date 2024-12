El Consell aprova un decret llei amb permisos extraordinaris per al personal sanitari afectat per les inundacions

El Consell ha aprovat un decret llei que regula mesures extraordinàries per al personal sanitari, l’organització i la gestió amb l’objectiu de donar resposta als efectes de les inundacions del 29 d’octubre i facilitar la recuperació dels serveis i infraestructures afectades.

Permisos i reconeixements addicionals

El decret estableix que el personal sanitari afectat podrà gaudir de dos dies de permís extraordinari per cada mes de serveis prestats en jornada ordinària completa, i un dia extra per cada 85 hores de guàrdia presencial. Aquestes mesures s’aplicaran tant al personal estatutari com al personal en formació d’especialitats en ciències de la salut.

A més, els serveis prestats en les zones afectades computaran el triple de la puntuació per a processos selectius com oposicions o trasllats. També es preveuen incentius en formació, investigació i carrera professional.

Mesures de mobilitat i voluntarietat

El decret contempla la possibilitat de mobilitat geogràfica o funcional del personal, prioritzant sempre la voluntarietat. Es podrà assignar el personal a altres centres o tasques diferents de les habituals, sempre respectant les seues competències i qualificacions.

S’ha assegurat que la mobilitat garantirà les condicions laborals bàsiques, amb la reserva del lloc de treball original i les retribucions corresponents. En casos de mobilitat forçosa, es podran percebre indemnitzacions reglamentàries.

Ajuda farmacèutica i altres mesures

El decret crea una línia d’ajudes directes de 75.000 euros per cobrir despeses farmacèutiques de les persones afectades per la riada, incloent la pèrdua de medicaments o documentació. Aquestes ajudes eliminen l’obligació de cofinançament en les zones afectades.

També es prioritza la reconstrucció de farmàcies danyades i es flexibilitzen els criteris per establir botiquins d’emergència en locals provisionals.

Duració del decret

El decret estarà vigent fins que es declare la normalitat en les zones afectades, en funció del progrés en la recuperació.

Amb aquestes mesures, el Consell busca respondre amb eficàcia i celeritat a les necessitats generades per les inundacions, assegurant la continuïtat dels serveis sanitaris en condicions adequades per a la ciutadania.

