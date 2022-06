Catarroja t’escolta és una iniciativa dinamitzada per Quera que defensa el dret a participar de la ciutadania més jove del municipi



Aquesta setmana el Consell de la Infància i Adolescència de Catarroja (CMIA) ha presentat els resultats de la campanya Catarroja t’escolta. Es tracta de l’enquesta realitzada a la població del municipi entre 8 i 14 anys mitjançant la qual des del consistori es pretén donar veu a un sector de la ciutadania que també vol i al seu torn necessita formar part de les decisions i del dia a dia del funcionament de Catarroja.



“Catarroja és una municipi compromés en la participació real i que permet amb iniciatives com aquesta recollir l’opinió de la infància i ser el seu altaveu per a aplicar les polítiques necessàries”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Com a Ciutat Educadora que som tenim el deure d’escoltar iniciatives com Catarroja t’escolta que ens ajuden a poder contactar amb un nucli de la població que necessita tindre veu i el qual ha sigut afectat de manera molt greu per la pandèmia, ja que ha perdut durant dos anys els seus espais de joc i de relació amb iguals, per la qual cosa escoltar les seues inquietuds i necessitats es fa encara més important”, explica Núria Blanch, regidora de Ciutat Educadora.



Així doncs, en el saló de plens de l’Ajuntament i davant la mirada de l’alcalde, Jesús Monzó i la regidora de Participació, Dolors Gimeno, els components del CMIA amb la dinamització de Quera han traslladat els resultats d’aquesta enquesta realitzada a una mostra significativa, 100 xiquets i xiquetes d’entre 8 i 14 anys, del municipi. L’enquesta engloba preguntes sobre ítems com: seguretat, participació, educació, entre altres, que busca recollir l’opinió actualitzada de xiquetes, xiquets i adolescents, per a ser tractada posteriorment per agents interessats.



Els joves han realitzat valuoses reflexions durant a presentació de l’enquesta i al seu torn han pogut valorar abans els seus representants municipals el treball que es realitza en la infància. Qüestions com la necessitat de zones més il·luminades per a millorar la seguretat o l’accés a l’oci en matèries com a cultura, esport o festes, han sigut algunes de les preocupacions manifestades en aquest informe i transmeses a l’alcalde. En aquest sentit, Jesús Monzó, els ha comunicat que una d’aquestes peticions ja està en marxa, perquè prèviament el CMIA ja s’havia referit a la millora en la il·luminació d’algunes zones per a convertir-les en més segures com l’Avinguda Murcia, que prompte rebrà una millora en aquest sentit. Finalment, cal recordar que els resultats de l’enquesta poden ser consultats en la web municipal.