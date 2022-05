El Consell de xiquets i xiquetes d’Aldaia comença a caminar

Els 25 membres del màxim òrgan representatiu dels menuts i menudes de la localitat visiten el CEIP El Rajolar en la seua primera trobada

El Consell de xiquets i xiquetes d’Aldaia ha realitzat hui la primera eixida d’este curs amb l’objectiu primer de conèixer-se i començar a plantejar idees i debats sobre totes les temàtiques i en tots i cadascun dels centres escolars d’Aldaia.

En esta primera ocasió, era el torn del CEIP El Rajolar i allà han començat amb una visita guiada pel nou centre per acabar reunits i començant les presentacions entre jocs i moltes ganes d’aportar.

Un Consell paritari que a més, segons els organitzadors, arranca amb ganes ja que tots i totes es mostraven il·lusionats per que la Junta visitara el seu centre escolar.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha acompanyat els i les conselleres d’enguany per confirmar que, com diu el pedagog italià Tonucci “la mirada dels xiquets i les xiquetes sobre el seu propi poble ajuda a conseguir un municipi més amable, agradable, més segur, sostenible i humà. En definitiva, un lloc on tots i totes siguem felices”.

Al Rajolar per tant s’han plantejat les primeres propostes més atrevides “per tal de trencar el gel”. Entre les idees que els agradaria destaquen per exemple els tobogans i els parcs aquàtics. Amb la celebració d’esta trobada, ara toca meditar si serien possibles de dur a terme les idees i debatre la prioritat de les mateixes entre els 25 membres que conformen la nova Junta.

D’esta manera, i amb eixides mensuals, el Consell de xiquets i xiquetes d’Aldaia visitarà tots els centres escolars del municipi.

