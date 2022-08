El Consell demanarà al Govern recursos específics de la UE per als plans integrals de recuperació de les zones afectades per incendis i per a projectes de mobilitat amb vehicle elèctric

El director general de Coordinació de l’Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, es mostra convençut que el Ministeri d’Assumptes Econòmics serà “sensible” a les prioritats marcades per la Generalitat

El Consell remetrà al setembre les necessitats sectorials susceptibles de ser reforçades amb transferències per al segon tram dels fons europeus, que abasta fins a l’any 2026

La Generalitat traslladarà al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital la necessitat que el segon tram dels fons europeus Next Generation EU incorpore recursos específics dirigits a la Comunitat Valenciana per a executar plans integrals de recuperació de les zones afectades pels incendis forestals d’aquest estiu i per a desenvolupar projectes de mobilitat amb vehicle elèctric.

Així ho ha explicat el director general de Coordinació de l’Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, que s’ha mostrat convençut que l’Executiu central serà “sensible” a les demandes de la Comunitat Valenciana i tindrà en compte les prioritats sectorials i projectes estratègics marcats per la Generalitat per a aquest segon tram dels fons europeus, que abasta fins a l’any 2026.

Poyatos ha indicat que, entre altres mesures, es demanaran aquests recursos per a desenvolupar plans d’actuació integral en zones afectades per incendis forestals, així com fons per a portar avant projectes de la indústria valenciana vinculats a la mobilitat que s’han quedat fora de les primeres convocatòries del vehicle elèctric.

Industrialització i intel·ligència artificial

Com indicat, en aquesta segona fase “es mobilitzen importants recursos que ens ha d’acabar d’ajudar a aqueix procés de transformació, de suport a la nostra indústria, de suport al nostre entorn natural i a les nostres ciutats”.

En aquest sentit, ha indicat que en les pròximes setmanes es faran arribar documents formals al Govern d’Espanya on es transmetran “totes aqueixes necessitats i tots aqueixos grans projectes estratègics”.

Poyatos ha recordat també que la Generalitat, en col·laboració amb altres comunitats autònomes, està dissenyant projectes digitals que per a millorar el sistema de ciberseguretat i apostar per la intel·ligència artificial o la tecnologia sanitària.

“Aqueixos projectes en col·laboració amb altres comunitats autònomes es presentaran també al Govern d’Espanya durant el mes de setembre, la qual cosa ens permetrà continuar aprofundint en la digitalització tant de la nostra indústria com de la mateixa Generalitat”, ha detallat.

Carta de Nadia Calviño

Cal recordar que la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va remetre a la fi de juliol una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, així com a la resta de responsables autonòmics amb la finalitat de fomentar la seua participació en l’elaboració de l’addenda al Pla de Recuperació que presentarà el Govern en el segon semestre de l’any.

L’addenda busca reforçar l’impacte del Pla de Recuperació a partir de 2023, i inclourà les reformes i inversions que es finançaran amb càrrec als préstecs del mecanisme Next Generation EU que corresponen a Espanya, així com l’assignació definitiva de transferències a Espanya, coneguda el passat 30 de juny, i les transferències addicionals del projecte de reglament de REPowerEU.

Seguint les orientacions de la Comissió Europea, aquesta addenda donarà continuïtat a les reformes i inversions del Pla, en línia amb els objectius estratègics del mateix -transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere- amb el focus en l’autonomia estratègica.