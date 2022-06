El Consell Local de Disseny estarà format per professionals en àrees com l’urbanisme, arquitectura, patrimoni, perspectiva de gènere i inclusió

L’alcalde Joan Ribó ha destacat que València és la primera ciutat espanyola en crear este òrgan, que és conseqüència directa de València Capital Mundial del Disseny 2022

La Junta de Govern Local té previst aprovar este divendres les regles de funcionament i governança del Consell Local del Disseny de la ciutat de València, i la composició d’esta nova estructura consultiva, que estarà integrada per professionals i persones expertes independents, que assessoraran l’Ajuntament en l’aplicació del disseny a tots els àmbits de gestió i servici a la ciutadania. La normativa regularà el funcionament intern del Consell Local del Disseny “amb l’objectiu de vetlar per l’excel·lència en disseny, arquitectura i urbanisme promovent un disseny innovador, sostenible i inclusiu dels espais públics de la ciutat”, tal com ha explicat l’alcalde, Joan Ribó.

En paraules de Ribó, la funció principal del Consell Local del Disseny de la ciutat serà “l’assessorament en la definició creativoconceptual de la idea de ciutat, així com en la visió del disseny en la política urbana”. Esta missió global es concretarà en aspectes com l’avaluació de productes i servicis urbans a partir dels criteris de bon disseny, la detecció de problemes de disseny i comunicació estratègica, així com el trasllat d’informes i recomanacions a regidories i a l’Alcaldia, i l’assessorament als servicis municipals sobre la incorporació del disseny i la comunicació a projectes, servicis i productes vinculats amb la seua tasca, fent recomanacions específiques per a la millora del disseny i la comunicació a la ciutat.

“La creació del Consell Local del Disseny és una conseqüència directa de l’elecció de València com a Capital Mundial del Disseny 2022, des de la voluntat del Govern Municipal de consolidar i prolongar en el temps les iniciatives, desenvolupaments, assoliments i propostes de la Capitalitat, per a benefici de la ciutadania, de manera similar”, ha explicat l’alcalde Joan Ribó a les fites aconseguides en el marc de la designació per part de la FAO en 2017, de València com a Capital de Mundial de l’Alimentació, com va ser la creació del CEMAS (Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible), o l’orientació de les polítiques actives de promoció de l’agricultura sostenible i de proximitat, entre altres.

Les regles de funcionament del Consell Local del Disseny contemplen que este nou organisme implementarà accions relacionades amb el disseny com a facilitador de la innovació urbana, i així mateix avalue i realitze un control de gestió dels aspectes que incloguen disseny i comunicació estratègica a la ciutat. Finalment, l’organisme consultiu deurà també elaborar directrius relacionades amb el disseny, comunicació estratègica i l’arquitectura a la ciutat; i contribuirà també a la promoció de jornades de reflexió i debat i publicacions relacionades amb totes les funcions esmentades.

Una ciutat pionera

El director general de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo, ha coincidit amb l’alcalde en assenyalar que “amb este pas per part de l’Ajuntament de València, ens convertim en una ciutat pionera a Espanya en termes de disseny, amb este òrgan consultiu capaç d’aportar de manera transversal a totes les àrees de l’Ajuntament, millorant així la qualitat visual, funcional i paisatgística de la ciutat de València, així com la pròpia reflexió de la definició de ciutat, de les seues polítiques urbanes o de la implantació o millora de servicis municipals”. En definitiva, ha conclòs, “un grup de professionals de gran solvència i experiència demostrada, que podran aportar des de la seua visió com el disseny millora la vida de les persones en petites i grans decisions”.

De fet, el Consell Local del Disseny de València estarà format per un total de 12 membres, que hauran de cobrir un ventall professional multidisciplinari, amb perfils variats i complementaris, que cobriran, tal com establixen les bases, les següents disciplines: paisatge urbà, disseny cívic, disseny industrial, disseny gràfic, disseny estratègic, arquitectura, patrimoni historicoartístic, art urbà, creativitat conceptual i storytelling, usabilitat i producte digital transmèdia, perspectiva de gènere, i inclusió i diversitat funcional. Els membres del Consell seran nomenats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València per un període de dos anys i poden tindre caràcter renovable.

El Consell Local del Disseny estarà adscrit a l’Alcaldia, i funcionarà mitjançant un règim de reunions de periodicitat bimensual, i amb treball en comissions especialitzades. La seua seu estarà en el centre d’innovació social i urbana Las Naves, i serà coordinat des de la Coordinació General de l’Alcaldia de l’Ajuntament en aliança amb l’Associació València Capital del Disseny i la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Esta coordinació en aliança exercirà la representació del Consell i farà d’interlocució davant els diferents institucions i, particularment, davant les diferents regidories i servicis municipals.