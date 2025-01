El Consell realitza contractacions d’emergència per a avaluar infraestructures esportives afectades per la riuada

El Consell ha aprovat la contractació d’emergència per a l’elaboració d’informes d’avaluació de les infraestructures esportives municipals afectades per les inundacions del passat 29 d’octubre de 2024 en diverses zones de la província de València.

L’import total dels serveis contractats ascendeix a 52.998 euros.

Context i necessitats

La riuada va provocar greus danys en infraestructures i béns públics en els municipis afectats, requerint una avaluació tècnica detallada per a identificar l’abast dels danys i planificar la seua reparació o restauració. Les infraestructures esportives, a més de ser essencials per a la pràctica esportiva, compleixen un paper comunitari com a punts de trobada i, en alguns casos, centres d’acolliment en situacions d’emergència.

Àrees afectades i serveis adjudicats

Els serveis es van dividir en tres zones, amb contractes adjudicats per un import de 17.666 euros cadascun i una duració compresa entre el 25 de novembre i el 20 de desembre de 2024:

Zona de la Plana d’Utiel-Requena i primera corona metropolitana de València

Municipis inclosos: Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Chera, Godelleta, Loriguilla, Paiporta, Picanya, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Turís, Utiel i Vilamarxant. Zona de la Foia de Buñol, els Serrans i corredor de la pista de Silla

Municipis inclosos: Alborache, Alfafar, Almussafes, Alzira, Bugarra, Buñol, Calles, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Massanassa, Pedralba, Torrent, Xirivella i Yátova, així com les pedanies del sud de València. Zona sud de la província de València: Ribera Alta i Ribera Baixa

Municipis inclosos: L’Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Beniparrell, Carlet, Catadau, Dos Aguas, Favara, Guadassuar, Llombai, Montroi, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Real, Riola i Tavernes de la Valldigna.

Objectius de l’avaluació

Els informes tècnics contractats serviran per:

Determinar l’abast dels danys.

Establir les necessitats de reparació o restauració.

Prioritzar les actuacions en funció de la urgència i l’impacte.

Amb aquestes mesures, el Consell busca garantir una recuperació efectiva de les infraestructures esportives, assegurant que puguen tornar a complir el seu rol tant esportiu com social.