El conseller de Medi Ambient visita els treballs de descontaminació de l’antiga gasolinera de Luis Suñer a Alzira

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat Alzira per fer seguiment dels treballs de descontaminació del sòl de l’antiga gasolinera situada a l’Avinguda Luis Suñer, que s’espera que acaben en dos setmanes.

Martínez Mus ha assenyalat que la zona serà la primera a la Comunitat Valenciana a ser declarada com a sòl descontaminat.

En acabar els treballs, comença el procés per convertir l’espai en una zona verda per als veïns i veïnes.

Des de l’Associació de Veïns de l’Alborxí, han mostrat la seua satisfacció tant per la visita del Conseller com per el bon ritme dels treballs, que culminaran una lluita amb 25 anys d’història.

El conseller Martínez Mus i l’alcalde d’Alzira han volgut agrair el treball de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental i especialment del seu titular, Jorge Blanco, per a la consecució d’esta fita.