El Conseller de Sanitat visita el servei de radioteràpia oncològica de l’Hospital de la Ribera

El Conseller de Sanitat visita l’ Hospital de la Ribera i declara que la decisió d’ eliminar les intervencions de cirurgia cardiaca han sigut “clarament tècniques”

Per motiu de conèixer els nous equipaments d’última generació del servei de radiologia oncològica, el Conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat l’ Hospital de la Ribera i ha aprofitat per a fer algunes declaracions sobre el tancament del servei de cirurgia oncològica on aprofitava per a reafirmar que no es tanca cirurgia cardíaca sino les intervencions en aquest servei.

També ha justificat que no hi haurà risc en ninguna urgència i que açò no és un retall en sanitat.

En estes declaracions ha parlat que el que estan fent des de conselleria és reorganitzar la cirurgia cardiaca per a donar un servici d’ èxit i disminuir la morbimortalitat per a millorar els resultats siguent una decisió presa objectivament i no per motius polítics o econòmics.