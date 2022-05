A les 08:52 h el Consorci ha mobilitzat un dispositiu de rescat per a socórrer una dona caiguda uns 5 m a una zona d’escalada de Chulilla, amb bombers de L’Eliana, sergent de Paterna, i Grup de Rescat en Altura GERA del Consorci, qui ha realitzat l’extracció aèria amb helicòpter de rescat de Generalitat. Posteriorment ha sigut transferida a helicòpter medicalitzat.

A les 12:02 el Consorci s’hi ha mobilitzat a un altre rescat, a Llocnou de Sant Jeroni. Es tractava d’un conductor de camió que, en baixar del seu vehicle per no poder continuar la marxa, ha caigut per un desnivell d’uns 3 m. El Consorci ha mobilitzat als bombers i sergent del parc de Gandia, Grup de Rescat en Altura GERA del Consorci, bombers forestals de la Sgise, i helicòpter de rescat de GVA. Finalment, s’hi ha pogut evacuar via terrestre fins a un helicòpter medicalitzat.

