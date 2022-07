El Consorci Provincial de Bombers de València està duent a terme esta setmana la formació en les operacions de rescat que des d’ara es faran amb el seu nou helicòpter, el primer mitjà aeri de què disposa el CPBV.

Es tracta d’un helicòpter pensat per a operacions de rescat, salvament, extinció d’incendis i suport sanitari, que començarà a funcionar a principis del mes d’agost i per al que s’hi han destinat 1,8 milions d’euros per a un període de dos anys. L’helicòpter va dotat també de personal sanitari.

La formació que s’està duent a terme esta setmana va dirigida als rescatadors del Grup de Rescat en Altura, GERA del Consorci, i al personal sanitari que des d’ara es mobilitzarà junt amb el GERA en cada rescat. En total, són dèsset bombers rescatadors del GERA i sis membres de l’equip sanitari els que estan rebent la formació, entre altres coses en matèria d’heligruatge, és a dir, en la preparació per a les operacions de dipòsit i recollida dels rescatadors, sanitaris i víctimes en condicions de seguretat.

La formació es du a terme a la base aèria d’Enguera.