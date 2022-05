El Consorci reforça el seu projecte educatiu “Bombers a l’Escola” amb un audiovisual formatiu sobre prevenció d’incendis

El Consorci de Bombers de València ha presentat hui un nou vídeo educatiu que hi forma part del seu projecte “Bombers a l’Escola”, la iniciativa formativa que el Consorci ve desenvolupant a les escoles de la província amb gran èxit des de fa uns anys. L’audiovisual recull una sèrie de consells impartits pel mateix personal del Consorci de Bombers de València en matèria de prevenció d’incendis. Els consells estan acompanyats d’animacions i sempre en un llenguatge fàcil i accessible per a les edats escolars.

El CEIP Víctor Oroval Tomás de Carcaixent ha acollit la presentació de l’audiovisual, que ha tingut molt bona acollida entre el mig centenar d’alumnes de cinqué i sisé que hi formen part d’esta escola. La presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, ha visitat l’escola, acompanyada del gerent del CPBV, Josep Ballester, el coordinador del projecte, l’oficial Alberto Capaccioni, i el caporal de bombers responsable d’impartir la formació, Roberto Fernández. Tots ells han assistit a la presentació de les activitats, al costat de la regidora d’educació de Carcaixent, Laura Ruiz, i en companyia de les autoritats escolars del centre.

Tant el Consorci com la comunitat educativa coincideixen a la importància d’estes iniciatives formadores que pretenen arribar a les edats més primerenques en aspectes com la prevenció d’incendis. Segons ha explicat la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, “des del Consorci hem decidit incorporar les noves ferramentes audiovisuals perquè s’hi han revelat com un recurs molt útil en situacions com la pandèmia, on no es podien fer les activitats presencials, i cal estar preparat per a seguir tenint una oferta educativa en esta classe de situacions”.

A més, “amb este audiovisual i en general amb tota la campanya de “Bombers a l’Escola” el que pretenem des del Consorci és oferir una programació atractiva i dinàmica per als escolars, i així ajudar a construir una societat més preparada davant dels riscos i emergències”.

Les activitats desenvolupades a esta escola de Carcaixent han culminat amb una exhibició al pati de l’escola, que han dut a terme els bombers del parc d’Alzira, que fins i tot han fet demostracions sobre l’ús de les mànigues del camió. Una divertida manera de clausurar la jornada.

