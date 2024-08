Stepv denuncia retards en l’adjudicació de places docents que deixen 1.500 professors menys a l’inici de curs

Polèmica per la decisió d’Educació de no adjudicar places en juliol, afectant la preparació dels docents interins

El sindicat Stepv denuncia que el curs escolar 2024-25 arranca amb 1.500 professors menys durant la primera setmana a causa de la decisió de la Conselleria d’Educació de no adjudicar en juliol les places de temps parcial ni les substitucions indeterminades de docents interins. Educació afirma que es tracta d’una mesura prevista, assegurant que els centres iniciaran el curs “amb absoluta normalitat” i que les adjudicacions es faran en setembre.

El Stepv critica la falta de negociació d’aquesta decisió amb els sindicats, la qual consideren perjudica el professorat que no ha pogut triar plaça. A més, alerten que els docents arribaran als centres massa tard per adaptar-se abans de l’inici de les classes. A més, el sindicat reclama millores en la climatització dels centres per a afrontar les onades de calor.

Aquesta situació se suma a altres decisions polèmiques del nou Govern del PP i Vox, com l’eliminació de l’assignatura de Projectes Interdisciplinaris, l’increment de les hores de Matemàtiques i Anglès, la flexibilització en l’exempció de la matèria de valencià i la prohibició de l’ús de mòbils en els centres educatius.