Primer any d’èxit del Departament d’Atenció a la Ciutadania de la Policia Local de València

Humanització i proximitat en l’atenció policial

La Policia Local de València ha celebrat el primer aniversari del Departament d’Atenció a la Ciutadania (DAC), un servei innovador creat per a realitzar seguiments telefònics després de determinades intervencions policials, especialment aquelles relacionades amb persones majors, malaltes o que viuen soles, així com en casos de conflictes veïnals per sorolls i altres causes. El servei, dirigit per l’Intendent Alfredo Pacheco i gestionat per l’agent Elisa Almerich, tots dos amb formació en Psicologia, ha estat un èxit, realitzant prop de 700 telefonades durant aquest primer any.

Aquest seguiment telefònic busca no només informar als ciutadans sobre el resultat de les intervencions, sinó també reforçar la proximitat i humanitzar l’atenció policial. El DAC ha aconseguit un elevat grau de satisfacció, amb valoracions mitjanes de 4,8 sobre 5 en la qualitat del seguiment i 4,86 en la intervenció policial. Aquest servei permet optimitzar les actuacions policials, identificar bones pràctiques i oferir suport psicològic als afectats.

A més de les intervencions amb persones vulnerables, el DAC també atén reclamacions veïnals, on el comentaris dels ciutadans ha estat molt positiu. L’Intendent Pacheco valora de manera molt favorable el funcionament del servei durant aquest primer any i espera ampliar l’abast i proximitat de l’atenció a la ciutadania en el futur.