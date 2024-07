El departament de salut de la Ribera crea el programa SOM RIURE per a combatre l’obesitat infantil

El programa, que es desenvoluparà en atenció primària, es basa en la tècnica d’entrevista motivacional amb sessions individuals

S’han distribuït 10.000 tríptics en els centres de salut amb recomanacions contra l’obesitat per a xiquets majors de 3 anys

El Departament de Salut de La Ribera ha creat el programa Som Risa (Som Ribera Saludable), una iniciativa dedicada a atendre xiquets i xiquetes diagnosticats amb sobrepés i obesitat. Este programa s’implementarà a través d’especialistes d’atenció primària, amb un enfocament integral i accessible per a millorar la salut infantil a la comarca.

El programa, que s’iniciarà el trimestre vinent, es fonamenta en la tècnica de l’entrevista motivacional i les tècniques d’acompanyament en la modificació de conductes i s’estructura en sessions individualitzades. Estes sessions seran impartides per un equip multidisciplinari compost per pediatres, personal d’infermeria i psicòlogues infantils, assegurant un enfocament integral i personalitzat per a cada xiquet i xiqueta.

Com ha explicat la pediatra Mª Carmen López, coordinadora del projecte, “este pla es recolza en ferramentes innovadores i estratègies especialitzades per a un abordatge homogeni des de tots els centres de salut per a combatre este important desafiament de salut pública”.

El programa Som Risa té diversos objectius clars, “empoderar a les famílies en l’adopció d’estils de vida saludables i mantindre’ls a llarg termini, consolidar una relació sana amb el menjar i enfocar-se en les necessitats específiques de cada família”, segons ha explicat la coordinadora del projecte.

Infografia per a la prevenció

D’altra banda, el Departament de Salut de la Ribera continua treballant en la prevenció contra l’obesitat infantil mitjançant el projecte Observatori d’Obesitat per a l’Acció Infantil (OOASI).

En el marc d’esta iniciativa, s’han distribuït 10.000 tríptics en els centres de salut, que s’entregaran durant les revisions de salut infantil als 3, 6, 12 i 14 anys.

Estos tríptics contenen una infografia amb recomanacions d’hàbits saludables per a xiquets majors de tres anys. Inclouen la distribució del nombre de menjars diaris, els aliments a consumir i les seues proporcions, així com les tècniques de cuinat recomanades.

A més, pròximament es distribuirà entre els centres d’atenció primària un pòster titulat “El Plat Saludable de La Ribera”. Este pòster il·lustra les proporcions recomanades d’aliments tant per al menjar principal del migdia com per al sopar i es col·locarà en llocs visibles de les consultes de pediatria en atenció primària.

A més, en la pàgina web del Departament de Salut de la Ribera, els pares i mares poden accedir a una àmplia gamma de recursos pràctics i guies per a preparar menús saludables, recomanats pels especialistes del departament, a través d’un codi QR.

Recentment s’ha publicat el 6é butlletí de l’Observatori d’Obesitat per a l’Acció Infantil. Este butlletí presenta mapes de prevalença de l’excés de pes en xiquetes de 6 i 12 anys en els anys 2014 i 2021. Les dades mostren un increment en les taxes d’excés de pes en xiquetes de 6 anys, passant del 28% al 32%, mentres que les taxes en xiquetes de 12 anys es mantenen pràcticament sense canvis, del 40% en 2014 al 39% en 2021.

L’Observatori d’Obesitat per a l’Acció Infantil (OOASI) és un projecte del Departament de Salut de la Ribera en col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio). En el projecte participen també els ajuntaments de la comarca a través de diferents activitats.