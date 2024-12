El Departament de Salut de La Ribera ha administrat ja prop de 86.000 vacunes contra la grip i la COVID-19

La campanya de vacunació 2024-2025 continua oberta i qualsevol persona pot vacunar-se en el seu centre de salut

Salut Pública a la Ribera subratlla la importància de la vacunació davant l’augment de virus respiratoris i la baixada de temperatures.

El Departament de Salut de La Ribera ha administrat un total de 85.958 dosi de vacunes contra la grip i la COVID-19 des de l’inici de la campanya el passat 14 d’octubre. D’este total, 48.183 corresponen a la vacuna enfront de la grip i 37.775 a la vacuna contra la COVID-19.

La campanya de vacunació 2024-2025 seguix oberta per a tots els grups de població. Qualsevol persona interessada pot sol·licitar cita en el seu centre de salut i accedir a estes vacunes, que són fonamentals per a la prevenció de complicacions greus associades a totes dues malalties.

Cobertura en grups de risc

En el grup de majors de 64 anys, el Departament de Salut de La Ribera ha aconseguit una cobertura del 56,92%, amb un total de 30.640 persones vacunades contra la grip. Este segment de població és especialment vulnerable a les complicacions dels virus respiratoris.

En altres grups de risc, el segment amb més vacunacions de grip és el corresponent a “Crònics Cardiovasculars/Respiratoris” amb un total de 25.393 dosi, seguit del grup de “Immunodeprimits, diabètics, malalties renals i neurològics”, amb un total de 5,546 dosis administrades.

Amparo Buendía, directora de Salut Pública en el Departament de La Ribera, ha destacat la necessitat de vacunar-se davant la baixada de temperatures i l’augment dels virus respiratoris aguts.

“Si bé encara no hem aconseguit el pic de l’ona epidèmica anual, és important vacunar-se per a previndre contagis i protegir tant la nostra salut com la dels qui ens envolten, especialment les persones vulnerables o amb patologies cròniques”, ha afirmat Buendía.

La vacuna contra la grip pot previndre fins a la mitat dels casos greus en adults majors, segons estudis recents. A més, durant les dos setmanes posteriors a una infecció per grip, el risc de patir infart de miocardi o ictus es multiplica per quatre. Així mateix, en adults majors amb malalties cròniques, el risc de desenrotllar una grip greu és set vegades major, un perill que pot mitigar-se amb la vacunació.

La directora també ha fet una crida a la vacunació dels xiquets, els qui actuen com a importants transmissors del virus de la grip. “És fonamental protegir els més xicotets, no sols pel seu benestar, sinó també per a salvaguardar la salut dels seus sers estimats, inclosos pares, germans i avis. Això és especialment rellevant en estes dates de trobades familiars”, ha recalcat.

La directora de Salut Pública en el departament de la Ribera, Amparo Buendía recorda que, “la vacunació és la ferramenta més eficaç per a previndre complicacions greus i contribuir a la protecció col·lectiva en este període d’alta incidència de virus respiratoris”