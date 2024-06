El Departament de Salut de La Ribera implementa el Pla de reforç de personal d’Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat per a aquest estiu.

Dirigit a les àrees turístiques per anticipar-se a l’increment de la població desplaçada durant les vacances.

Enguany, el disseny del Pla de Reforç i Substitucions d’Estiu ve marcat per dos problemàtiques fonamentals: d’una banda, la falta general de metges de família en tota Espanya i, d’altra, el retràs en la incorporació del personal resident que va començar la seua formació durant la pandèmia, que acabaran en setembre i no en maig com era habitual.

Se suma la necessitat de cobrir vacances i baixes del personal sanitari, amb l’objectiu d’assegurar una atenció al 100%, especialment en les zones de major afluència turística.

Pel que fa a les queixes rebudes pel trasllat dels dos metges del consultori del Raval al CSI de Cullera durant els mesos de juliol i agost, des de l’Hospital d’Alzira han subratllat que es tracta de centralitzar els recursos per poder oferir una atenció de qualitat i que el centre mantindrà l’infermeria d’atenció primària així com l’atenció domiciliària a les persones majors.

Davant la crítica d’alguns sindicats i ajuntaments per la demora en el lliurament de la previsió de contractacions per a l’estiu, des del Departament de Salut de La Ribera asseguren haver estat treballant en aquest sentit des del mes de febrer. Així mateix, insisteixen en la comunicació constant que es mantindrà amb els centres de les zones turístiques en cas que es produisquen pics assistencials superiors als previstos.