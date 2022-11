L’Ajuntament d’Alcàsser treballa ja en la preparació dels pressupostos municipals per a 2023

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aconseguit, en els últims anys, reduir el deute municipal a zero, permetent-li, així, disposar d’un pressupost fort i estable per a donar prioritat a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi. «Els comptes municipals estan completament sanejades, amb deute zero, i podent invertir tots els recursos a reforçar aquelles àrees que donen resposta a les necessitats de la ciutadania», ha assenyalat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora.

D’aquesta manera, l’equip de govern ja treballa en l’elaboració dels pressupostos municipals de 2023. Uns comptes que, de nou, «seran estables, forts i de caràcter social per a atendre les persones més vulnerables del nostre poble, sense oblidar, per descomptat, les peticions i prestacions de serveis per a la resta de la població d’Alcàsser».

Cal recordar que, en 2022, l’Ajuntament d’Alcàsser ha reforçat els serveis socials amb l’ampliació de la plantilla; però també s’ha incrementat la inversió en Educació – mantenint les beques menjador o el xec infantil – i en Cultura com el motor dinamitzador que suposa per a Alcàsser.

Inversions que no han deixat de costat altres àrees d’igual importància per a la localitat, com a Igualtat, Joventut, Formació Ocupacional o Esports, amb un augment del 75% en les subvencions per a les associacions esportives i de caràcter social.

Així mateix, el romanent aprovat de més de 4,1 milions d’euros ha permés impulsar projectes com el Pla d’Ocupació Local; els pressupostos participatius; la reordenació del trànsit als carrers Colón – Picassent – Ricard Hernández; la reurbanització de l’avinguda Antic Regne; la renovació de la il·luminació exterior; l’adequació de l’entorn del Matadero; la nova reguarda de la Policia Local; i la modernització de les àrees industrials.