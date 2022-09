Les inscripcions estaran obertes fins al dimarts 13 de setembre

Massamagrell ja està preparat per a donar principi a les seues festes la setmana vinent, i durant el seu primer cap de setmana, ha organitzat el conegut Dia de la Bici, una activitat que l’Ajuntament de Massamagrell porta organitzant molts anys ja i que atrau a veïns i veïnes de totes les edats.

El dia triat per a la celebració és el diumenge 18 de setembre, i enguany, a més de formar part de la programació de les Festes Majors, coincideix amb la Setmana de la Mobilitat Europea, que aquest 2022 tindrà lloc del 16 al 22 de setembre.

Per a l’alcalde de Massamagrell, aquesta “és una activitat d’oci, esport i diversió, pensada per a promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, i com a alternativa als vehicles de motor, i en la qual fomentem la pràctica d’hàbits de vida saludables i respectuosos amb el medi ambient”.

L’eixida serà a les 10 del matí des de la plaça de la Constitució i el recorregut serà l’habitual, incloent-hi una parada a la platja del municipi on es repartirà esmorzar gratuït.

A més, es tracta d’una iniciativa en la qual col·laboren entitats i comerços locals, com Cajamar i Caixa Popular, que donen bicicletes, i Granell Esport, que dona cascos, tot això per a sortejar entre les persones participants en finalitzar la jornada.

Les inscripcions estaran obertes fins al dimarts 13 de setembre a través d’un formulari en línia: bit.ly/dia-bici-massamagrell-22