El 27 de setembre es commemora el Dia Mundial del Turisme, una celebració instaurada per l’Organització Mundial del Turisme en 1979 a Torremolinos, Espanya, per a recordar l’aprovació dels seus Estatuts. Aquesta data es considera adequada perquè marca el final de la temporada alta de vacances al hemisferi nord i el començament de la temporada en el sud. El turisme ha experimentat un creixement impressionant des de mitjan segle XX, passant de 25 milions de viatgers en 1950 a més de 1.300 milions en l’actualitat. A més, els ingressos del sector han crescut de 2.000 milions de dòlars a 1.260 bilions. Aquest increment ha propiciat la diversificació del turisme en diferents àrees, com viatges d’aventura, de relax, fotogràfics i culturals. Actualment, viatjar és una aspiració compartida per milions de persones arreu del món, buscant descobrir nous horitzons, cultures i paisatges.