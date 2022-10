Ahir de matí, el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, juntament amb la subdirectora general Amaya Acevedo, visitaven el CEIP El Crist després de les obres de remodelació i millora executades dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, finalitzades per a l’inici del curs escolar el passat 12 de setembre i que ha suposat una inversió de 830.656,99 €. En la visita, han estat acompanyats de l’alcalde del municipi, Josep Riera; el regidor d’Educació, Joan Orts; la directora del centre, Júlia Manchano, i la presidenta de l’AMPA, Marta Marichal.

Com ha destacat el director general, Víctor Garcia: “Hem pogut constatar una volta més com el pla Edificant és un instrument efectiu i dinàmic per a la inversió en la rehabilitació i millora dels centres educatius”. En el cas del centre del Crist, es tracta d’un centre que va ser inaugurat el 1979 i que necessitava actuacions importants de remodelació del menjador i de la cuina, la millora de l’accessibilitat amb la ubicació de dos ascensors, la renovació de tot el tancament perimetral del centre, la millora de la instal·lació elèctrica i altres actuacions menors.

Per la seua banda, l’alcalde Josep Riera ha incidit de nou: “L’actuació és fruit de la col·laboració entre la Conselleria, l’Ajuntament i el centre educatiu mateix, que ens hem implicat a definir el projecte i ajustar-lo a les necesitats reals i a portar-lo endavant”. Això ha fet que el resultat final haja estat molt ben valorat per la comunitat educativa en el seu conjunt.

El responsable autonòmic ha aprofitat la notícia per a fer un anunci també molt esperat per l’Ajuntament: “La Conselleria estem a punt de firmar l’acord de cessió de competències en l’Ajuntament per a la pròxima actuació del pla Edificant al CEIP Mediterrani, que en aquest cas estarà pròxima als 3 milions d’euros en incloure una part important d’ampliació”. Així, aprovats ja l’informe de necessitats i la línia pressupostària, només queda la firma de l’acord de la cessió de competències perquè l’Ajuntament l’accepte en la pròxima sessió plenària.

Finalment el regidor d’Educació, Joan Orts, incideix: “Des de l’Ajuntament estem portant endavant la planificació de millora de tots els centre educatius públics de Meliana. Un repte molt ambiciós. La previsió és que les obres del Mediterrani es puguen iniciar al final d’aquest curs tot aprofitant les vacances d’estiu”. D’altra banda, alhora es continuaran els tràmits de la cessió de competències per a la construcció del nou institut de Meliana que es construirà als terrenys que l’Ajuntament està adquirint al sòl dotacional educatiu ubicat entre el carrer Tribunal de les Aigües i el poliesportiu.