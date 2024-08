El festival transforma el paisatge urbà amb murals que aporten color i vida a les façanes del municipi

Veïns i visitants gaudeixen d’aquestes creacions artístiques que reflecteixen la riquesa cultural i creativa

El Festival d’Art Urbà Cromàpica segueix embellint els carrers de Picassent amb els seus vius murals.

En estos dies, els artistes Lluïsa Penella, Pedro Mecinas i Laura Merayo estan ultimant les seues obres, que ja es poden veure a la carrer Major, carrer Pou Salat i a l’Avinguda de l’Om.

Aquest festival, que s’ha convertit en una cita imprescindible per als amants de l’art urbà, transforma el paisatge urbà del municipi, aportant color i vida a les seues façanes.

Els veïns i visitants poden gaudir d’aquestes creacions artístiques, que no sols embelleixen l’entorn, sinó que també reflecteixen la riquesa cultural i la creativitat dels artistes participants. Lluïsa Penella destaca per les seues composicions abstractes, mentre que Pedro Mecinas aporta un estil més figuratiu i Laura Merayo combina amb dues tendències en les seues obres.

El Festival d’Art Urbà Cromàpica, amb el suport de l’ajuntament de Picassent, no només busca decorar els espais públics, sinó també fomentar el diàleg entre l’art i la comunitat, creant un espai on l’expressió artística es converteix en un mitjà de connexió social i cultural.

No us perdeu l’oportunitat de passejar per Picassent i descobrir aquestes joies murals que fan de cada racó del poble una galeria d’art a l’aire lliure.