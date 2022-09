El govern de Pedro Sánchez rebaixarà l’IVA del gas del 21% al 5%. Així ho ha anunciat este dijous el president del govern Pedro Sánchez en una entrevista realitzada a la Cadena SER. Segons el líder de l’executiu central este tipus de mesures selectives van encarades a facilitar la vida i el benefici de la classe mitjana treballadora.

A més a més, ha destacat que aquestes rebaixes fiscals estan acompanyades d’impostos a les grans empreses per “fer un repartiment equitatiu dels costos de la guerra”. La baixada es farà efectiva a partir de l’1 d’octubre i durarà, en principi, fins al 31 de desembre. La mesura havia estat defensada pel PP i rebutjada aquest dimecres per diversos càrrecs del Govern en declaracions públiques.

La baixada de l’IVA del gas del 21% al 5% és una de les peticions que Alberto Núñez Feijóo reclamava i que traslladaria el cap de l’Executiu en el debat al Senat que tindrà lloc dimarts. De fet no era una exigència nova, ja que aquesta proposta estava integrada al pla econòmic que el president del PP va traslladar a l’abril a Sánchez, un document que no portava les sigles del seu partit. El text ja contemplava una minoració de l’IVA del gas i electricitat al mínim permès per la Unió Europea.

Per altra banda i amb els presupostos al girar el cantó Sánchez ha estat molt taxatiu de cara a algunes mesures: Baixarà l’IVA del gas i pujarà el pressupost per a Defensa. Així ho ha tancat públicament Sánchez, després que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, volgués deixar entreveure que no seria així perquè no estava contemplat aquest augment al sostre de despesa, va exposar la també ministra de Treball.